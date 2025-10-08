稱災民坐在牆上看風景？ 劉世芳：假造謠言一律送辦

內政部長劉世芳。（記者王藝菘攝）

立法院財政委員會今日舉行聯席會議，審查「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案（114年度至116年度）」，國民黨立委葉元之詢問內政部長劉世芳，9月20幾號有個錄音檔，劉提到怎麼有災民坐在牆上看風景，後來有人說那個人是聽內政部指示在垂直避難，這是否有指責災民的意思？對此，劉世芳回應，他的立場都一樣，不管在中央或地方，有這樣子的假造謠言的話，我們就一律送到地檢署偵辦。

葉元之說，「我是讓你說明，所以你認為這是謠言？」劉世芳表示，請把全文都聽完，他後續的指示是說請很多人來協助他趕快離開現場。葉元之追問，所以你到底有沒有說？劉世芳說，「我還是跟委員報告，因為你所知道的也是片段」。

葉元之表示，動不動就說要送辦，連質疑一下就說要送辦，現在讓你有機會跟大家說明清楚？劉世芳回答，他是說在網路上流傳的是被片段剪接的，如果有全文能照登希望是最好，若無法全文照登，那就把災害應變中心裡的全文等資訊，全部移送地檢署偵辦。

由於質詢時間到了，葉元之最後說，「本來給你機會讓你可以完整呈現，但你也不敢？」劉世芳回，「抱歉你講的是錯的」。

