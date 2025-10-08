2025台北安全對話登場 霍守業：台灣有事即全球有事

國防院董事長霍守業。（記者田裕華攝）

國防院「2025台北安全對話」今（8）日登場，董事長霍守業致詞指出，面對中國擴張與威權聯盟加深，台海安全不再只是區域議題，「台灣有事即全球有事」。他強調，唯有以實力建立整合嚇阻，才能維持印太和平與民主穩定。

國防安全研究院與大陸委員會今天舉辦「2025台北安全對話」，本屆以「整合嚇阻：以實力維持印太和平」為主題，上午邀請澳洲前總理莫里森及美國前白宮政治事務主任、保守聯盟主席施萊普（Matt Schlapp）應邀進行專題演說。

霍守業表示，本屆論壇以「整合嚇阻：以實力維持印太和平」為主題，邀請來自全球的安全專家齊聚台北，探討印太安全新局。他指出，烏克蘭與中東戰火延燒，帶來人道災難與經濟衝擊，提醒世人和平絕非理所當然，必須仰賴國際社會共同維護。

他說，印太局勢同樣嚴峻。中國在習近平領導下內部高壓、對外強勢，透過軍事威脅、經濟施壓、網攻與假訊息等混合手段，不斷對台施壓，更與其他威權政權形成「動盪軸心」，輸出不穩定因素至整個區域。

霍守業指出，台灣正位於第一島鏈要衝，擁有全球最先進的半導體產業，是民主價值的燈塔；一旦台海爆發衝突，勢必成為全球危機，「台海有事，全球有事」。因此，台灣持續強化防衛力量，並透過「全社會防衛韌性委員會」動員全民，提升社會韌性，同時深化與美、日、澳、印等志同道合國家的合作。

他強調，台灣追求的不是挑釁，而是「以實力嚇阻戰爭」。唯有團結一致、推動整合嚇阻，才能確保和平與穩定。

霍守業並說，今年論壇聚焦五大主題，包括國際安全態勢、社會韌性與防衛嚇阻、不對稱戰略思維、新興科技的戰略影響，以及非軍事力量對安全格局的作用。他期盼透過各場討論激盪更多智慧與合作，推進印太和平與集體安全的共同願景。

國防安全研究院舉辦「2025 台北安全對話」會議，國防安全研究院董事長霍守業於開幕典禮中致詞，並與來賓國防部副部長柏鴻輝，澳洲前總理莫里森（Scott Morrison）及美國前白宮政治主任施萊普（Matt Schlapp）等人在台上一同合影。（記者田裕華攝）

