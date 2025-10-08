藍白合基層藍營民代反受害？ 國民黨中市議員憂成犧牲品

國民黨黨主席候選人都談藍白合，但已有藍營基層憂成犧牲品。（資料照）

國民黨黨主席陷於混亂，讓黨員憂慮不已，而基層黨籍民代更為此次黨主席政見集中的藍白合，陷入難以言喻的矛盾，就有多位國民黨中市議員無奈的表示，唯有藍白合才能贏得2028年總統大選，但後遺症可能是自己會在2026年議員選舉時成了「犧牲品」，希望未來黨主席在藍白合也要想到縣市議員席次不能受影響。

國民黨主席選舉18日舉行，6個候選人都支持藍白合，而藍白合更是此次選舉的主議題，但卻讓台中市黨籍市議員痛苦在心，有苦難言。

請繼續往下閱讀...

許多新生代的議員無奈的表示，2028年總統選舉一定要藍白合，不合就選不上，這是非常重要的選舉，因此他們知道藍白合的重要性，但藍白合若只重視全國及縣市長選舉，最後的結果，可能就會犧牲國民黨的縣市議員及里長基層的民代的席次。

一位國民黨議員就表示，藍白合這是大局，黨籍市議員不得不支持，但是2026的市議員及里長選舉，民眾黨幾乎在台中市每一選區都會提名，而且里長也大量提名，民眾黨在本屆總統選舉，柯文哲在台中市的得票率達30.5%，大罷免失利也是小草加入協助，民眾黨實力在台中市相當強，讓黨籍市議員不得不憂心。

也有國民黨中市議員無奈表示，國民黨黨主席選舉的混亂可能又讓國民黨形象受損，藍白合可能在2026年縣市議員讓民眾黨吸收到淺藍的選民，若形象跟民眾黨所提名的相似更危險，勢必將有一番廝殺，除了自己可能成為藍白合的犧牲品，對2028年難道不會有影響?因此認為藍白合不止要想到縣市長及總統協調的問題，應想到國民黨縣市議員及里長席次不能受影響。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法