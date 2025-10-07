傅崐萁喝水批「這就是你的水平」 卓榮泰神回這1句網友笑噴！

傅崐萁質詢到一半口渴拿起水壺喝水，並酸卓揆「這就是你的水平」，卓揆神回「那是你的茶瓶啦」。（圖翻攝自立院ivod）

立法院院會今（7日）邀請行政院長卓榮泰率部會首長進行施政總質詢，重頭戲國民黨立院黨團總召傅崐萁針對馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災與卓榮泰交鋒。災情過去10多天，傅崐萁仍極力將責任甩鍋給中央，被卓榮泰電爆，相關影片在網上瘋傳。其中一段漏網鏡頭，傅崐萁質詢到一半拿水壺喝水，酸卓揆「這就是你的水平」，卓揆馬上神回「那是你的茶瓶啦」，讓網友看了忍不住噴笑。

傅崐萁今天在院會質詢花蓮洪災時，與卓榮泰展開激烈舌戰，過程中不斷試圖幫花蓮縣府卸責、推鍋中央，結果被卓榮泰電的慘兮兮，相關精彩片段被轉發到社群平台掀起熱議。

請繼續往下閱讀...

其中有段漏網鏡頭，傅崐萁提到志工安排問題，來自外地的「鏟子超人」們起初到災區面臨無所適從的窘境，有的地方人太多，有的亟需人力清淤的地方反而都沒人，傅崐萁又企圖將這個問題推給中央，卓榮泰馬上提出反駁，2人開始互相指責對方扭曲事情，這時傅崐萁突然渴了，拿起水壺喝了一口，喝完繼續說話：「這就是你的水平啦齁」，沒想到卓榮泰對著傅崐萁水壺神回：「那是你的茶瓶啦！」

這段影片意外讓大批鄉民噴笑，「卓院長不鳴則已，一鳴驚人，今天才發現他很會嘴人」、「原來院長是冷面笑匠啊，深藏不露」、「我聽到也笑噴，不准在國會殿堂正經的講冷笑話！」、「院長硬起來就是對的」、「卓院長今天真的帥爆」、「喜歡今天院長的火力」、「早該這樣了」、「今日的阿卓好像很嗆喔」、「笑死了，院長真的有生氣，每句都可以嗆回去，這樣就對了」、「茶瓶＝差評」、「就是要這樣啦！卓院長請繼續」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法