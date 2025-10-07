海基會辦中國台商秋節聯誼 吳豊山：盼台商將資源帶回台灣

海基會今日舉辦「2025中國台商秋節座談聯誼活動」。（海基會提供）

海基會今日舉辦「2025中國台商秋節座談聯誼活動」，海基會董事長吳豊山在晚宴時向台商表示，今年7月政府延長「投資台灣三大方案2.0」，在金融、土地、水電、稅務、勞工等各方面提供協助，努力打造更友善、更具活力的投資環境，希望台商可以順利回台發展，結合台灣產業發展優勢，創造雙贏。

吳豊山與陸委會主委邱垂正，在晚宴時親臨現場向台商致意。吳豊山說，近年來國際政經局勢劇變，全球供應鏈和經濟前景充滿巨大不確定性，中國台商原有的商業模式受到衝擊。然而台商沒有退縮，反而展現出堅韌與智慧，冷靜思考積極布局。

請繼續往下閱讀...

吳豊山提及，今年7月政府將「投資台灣三大方案2.0」延長至2027年，鼓勵企業導入AI及智慧化技術，加速升級，提供中小微企業更多協助。從融資貸款優惠與法規的支持，從土地租金、水電快速取得、稅務專屬服務、引進移工到人才培育、產業轉型升級，台灣正努力為大家打造一個更友善、更具活力的投資環境，希望台商可以考慮將資源帶回台灣，結合台灣產業發展優勢，這是一個雙贏的發展機會。

另外，海基會秘書長羅文嘉今天下午在台商座談時指出，海基會成立30幾年來，最重要的任務就是想盡辦法化解台海兩岸的各種衝突緊張，避免戰爭發生，讓和平繁榮持續下去。30幾年來海基會、海協會有時候談、有時候停，即使現在沒有正式的往來交流，但兩會橋梁仍然存在。

羅文嘉強調，我們希望好不容易建立起來的橋梁可以一直存在，因為有橋梁就是好事、有橋梁才能溝通、避免誤解，兩岸橋梁的目的就是為了解決問題。同時也感謝台企聯及各地台商協會，積極努力扮演兩岸的橋梁，協助海基會解決各種問題，

羅文嘉說，海基會有三個主要的精神「民主、人道、和平」。兩岸交流是手段，目的是確保台灣的民主。海基會做的各種服務工作，無論是文書驗證、司法送達、協處商業糾紛等等，都是基於人道立場，要為兩岸人民解決交流時碰到的各種問題。和平則是所有人的渴望，但和平不可能靠天真浪漫得到，和平必須要有實力做後盾，包括台灣的經濟、科技、國防準備、社會民心團結、政府各單位的政策，都是為了促進和平所做的努力。海基會會秉持「民主、人道、和平」的精神，努力化解兩岸衝突緊張，讓和平繁榮持續下去。

陸委會副主委李麗珍也出席活動向台商致意，她表示，非常感謝台商犧牲假期出席座談會，海基會是大家的娘家，陸委會是大家的靠山，會做台商最好的後盾。台商是兩岸關係很重要的橋梁，協助陸委會與海基會推動兩岸關係發展，陸委會會持續推動兩岸健康有序的交流。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法