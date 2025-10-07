賴瑞隆團隊被指有盜採砂石地主家人 里長澄清：與前夫離婚4年

高雄市議員許采蓁指美濃農地盜採地主的家人是立委賴瑞大旗美旗山之友會成員，但里長聲明已離婚4年多。（記者許麗娟攝）

國民黨高雄市議員許采蓁今（7）日於議會質詢時，指美濃農地遭盜採和回填廢棄物其中一名周姓地主，妻子周銹玉是旗山區永和里長，也是要參選高雄市長的立委賴瑞隆的團隊成員，兒子是民進黨的全黨代表，認為這才是「大翻車、蛇鼠一窩」，並要市長陳其邁查辦，不過周銹玉隨即發聲明指「和前夫離婚4年多，彼此無涉」。

許采蓁指出，美濃大峽谷事件，民進黨上個月栽贓柯志恩與不請自來的地主會勘是「自盜自演」、翻車，但她查出，美濃成功段88、89號大坑的涉案周姓地主，老婆周銹玉旗山區永和里長，也是賴瑞隆競選團隊大旗美之友會成員，兒子是民進黨的全黨代表，直指這才是大翻車，並怒批賴瑞隆還發文要守護美濃是不要臉，並問陳其邁要不要查辦？陳其邁回應「我不認識」、「我當然辦」。

對此，周銹玉發出嚴正聲明，「我已和前夫離婚4年多，彼此無涉。任何把我與此案連結的說法，皆屬無中生有。這樣的不實指控，是為誤導社會大眾，也已經嚴重侵犯我個人名譽與人格。」

周銹玉表示，她當里長服務在地無黨派之分，卻因市長選舉的升溫，無端受到污蔑。並敬告國民黨團，這種以選舉為目的，企圖為柯志恩洗白、轉移焦點而不擇手段的行為，令人不齒，並要國民黨拿出事實與證據，不要藉由牽拖他人來掩蓋問題，針對散布謠言、惡意抹黑者依法提告，捍衛自己和團隊的名譽。

