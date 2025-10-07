為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    王鴻薇遭爆與「黃國昌狗仔隊」有關 詹凌瑀：難怪她為狗仔跟監背書

    2025/10/07 07:29 即時新聞／綜合報導
    週刊報導今指出，王鴻薇助理張凱維協助「狗仔大將」謝幸恩向泛藍民代兜售跟監照，王鴻薇也曾使用謝幸恩的資料開記者會爆料。（資料照）

    民眾黨主席黃國昌身陷「狗仔隊」爭議，事件持續延燒，週刊報導今指出，王鴻薇助理張凱維協助「狗仔大將」謝幸恩向泛藍民代兜售跟監照，王鴻薇也曾使用謝幸恩的資料開記者會爆料。媒體人詹凌瑀對此發文諷刺稱「難怪王鴻薇替黃國昌狗仔跟監行為背書」。

    詹凌瑀今（7日）在臉書發文指出，黃國昌不只涉嫌組織狗仔偷拍政敵，還「假揭弊、真歛財」，把自己不要的「邊角料」，拿去兜售給藍營政治人物，買家包括張斯綱、侯漢廷，兜售者是謝幸恩及王鴻薇助理張凱維，事成兩人還會三七分帳。詹凌瑀批評：「難怪王鴻薇替黃國昌狗仔跟監行為背書，說這樣才能監督政治人物。」

    詹凌瑀也反問黃國昌：「黃國昌不是說自己『揭弊』的資料都是無償提供，從未藉此牟利？那麼謝幸恩在外兜售你們不要的爛貨你都不知道嗎？」最後詹則說：「果然是我認識的那個小氣黃國昌，真是『臭不可聞』。」

