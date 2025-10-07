京華城案重頭戲 柯文哲今以證人身分作證

前台北市長、民眾黨前主席柯文哲今天將以證人身份出席京華城庭審。（記者陳逸寬攝）

台北地方法院審理京華城容積率等案，今天上演重頭戲，開庭傳喚主要被告、前台北市長柯文哲作證，由柯以證人身分為共犯的犯行作證。近日捲入養狗仔跟監政敵風波的民眾黨主席黃國昌，今日預期也將依往例到法院旁聽，他面對媒體又將如何回應，也頗受矚目。

柯文哲所涉犯行包括4大區塊，一是涉收受威京集團主席沈慶京1710萬元賄賂，含7人合捐的210萬元前金，以及核發建照後的1500萬，讓京華城、鼎越公司取得價值121億545萬餘元的不法容積利益，有對價關係，依「違背職務收賄」罪起訴，審判長於審理期間諭知檢、辯雙方未來辯論時，應一併辯論「不違背職務收賄罪」。

二是柯文哲不顧都委會委員、都發局基層公務員反對，執意命時任副市長彭振聲擔任專案經理PM，於都委會大會通過「方案4」，使不符都更年限的京華城「準用」都更條例，取得20％違法容積獎勵，與彭哲聲、都發局長黃景茂等人涉共同觸犯主管事務圖利罪。

三是公益侵占罪，柯文哲擔任民眾黨主席、競選2024年總統期間，涉侵占基隆市長謝國樑母親等政商名流各捐給民眾黨的2000、3筆共600萬元政治獻金。

柯又與李文宗、李文娟兄妹利用木可公關公司，以商業行為包裝移轉政治獻金，將黨庫通往私庫，侵占民眾黨的6234萬餘元政治獻金。

四是柯文哲與李文宗，共同挪用眾望基金會827萬餘元款項，用以支應競選總統的人事費及活動經費，致眾望財產受損，依背信罪起訴柯、李2人。

檢方起訴時，對柯文哲所涉的收賄、圖利罪，具體求刑15年、併科罰金5000萬元、褫奪公權10年；2件公益侵占罪分別求刑5年、6年；對眾望基金會背信部分，求刑2年6月，合計求刑28年6月。

