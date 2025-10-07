藍擬提馬太鞍溪災區重建特別條例 行政院：為免政治攻防願意談

對於是否提「馬太鞍溪災區重建特別條例」，政院人士表示，態度開放，也願意談。（資料照）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖釀災，國民黨立委傅崐萁昨呼籲行政院提「馬太鞍溪災區重建特別條例」草案，對此，政院人士表示，雖然行政院長卓榮泰是希望修正丹娜絲風災特別條例，並以此追加特別預算200億元，但若以專屬的特別條例方式處理，為免無謂的政治攻防拖累重建，行政院態度開放，也願意談。

卓揆今天赴立法院進行施政報告並備詢，對於行政院是否提出「馬太鞍溪堰塞湖特別條例」將成焦點。政院人士解釋，「丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別條例」，已公告將花蓮全區劃定為災區，而且馬太鞍溪堰塞湖的形成，是在丹娜絲颱風後，薇帕颱風影響所造成。因此，要適用「丹娜絲特別條例」沒有問題；二來卓揆2日行政院會時，也強調「這是最快、最有效率，而且最直接的方式」。

政院人士指出，因為災後復原速度最重要，要如何減少行政程序、最快速編列預算，來協助災民才是地方最需要的。行政院已於日前進行修正條文的草擬，並且會商盤點災後重建所需之相關經費。

對於是否提出「馬太鞍溪堰塞湖特別條例」草案，該名人士強調，「行政院其實態度開放」，最重要還是要看朝野共識，都願意用最快速度處理；行政團隊希望，救災不分中央地方，應該避免無謂的政治攻防，拖累災區復原重建的執行，才有辦法加速行政效率，減少災區民眾的等待。

