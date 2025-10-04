高市早苗問鼎首相 陳冠廷：「台灣有事即日本有事」有望成國家政策

日本執政黨自由民主黨於今（4）日舉行總裁選舉，經兩輪投票最終由眾議員高市早苗當選新任總裁，有望成為日本第一位女首相。（法新社）

第29屆日本自由民主黨總裁選舉今天舉行投開票，由前經濟安保大臣高市早苗當選，有望成為第一位日本女首相。民進黨立委陳冠廷表示，前首相安倍生前提出的「台灣有事即日本有事」理念，在高市領導下極可能從個人倡議提升為國家政策的指導原則，這意味著台海和平穩定已被日本視為攸關其國家存續的核心利益。

陳冠廷指出，高市首相的勝選反映了日本社會對區域安全情勢的深刻憂慮。在中國軍事擴張日益明顯的背景下，日本選民和政治菁英達成空前的共識，選擇立場鮮明的高市早苗，「這代表日本正從過去的戰略模糊，轉向更為清晰的國家意志表達」。

請繼續往下閱讀...

陳冠廷說，值得注意的是，安倍前首相生前提出的「台灣有事即日本有事」理念，在高市領導下極可能從個人倡議提升為國家政策的指導原則。這意味著台海和平穩定已被日本視為攸關其國家存續的核心利益，此種定位在戰後日本外交史上前所未見。

陳冠廷表示，高市內閣的政策取向顯示，日本正在揚棄傳統的「政經分離」原則。過去日本企業界長期主張將經濟利益與政治考量切割，但在高市的經濟安全保障戰略下，經濟議題已被提升至國家安全層級。從日本經團連積極推動供應鏈去風險化，到政府強化《經濟安全保障推進法》的執行力度，都顯示「經濟安全即國家安全」將成為新政權的核心理念，這為台日深化經濟合作提供了堅實的戰略基礎。

在具體的台日關係發展上，陳冠廷認為，雙方應把握此一歷史性機遇，從過去的善意夥伴關係，提升為具有實質內涵的戰略夥伴關係。在安全合作層面，雖然日本憲法對軍事合作仍有諸多限制，但雙方可以優先深化非傳統安全領域的合作。例如建立常態化的海巡聯繫機制、強化網路安全合作、建構情報交換平台等，這些都是在現行法律框架下可行、且迫切需要的合作項目。面對灰色地帶的威脅，台日之間需要更緊密的協調與資訊共享。

陳冠廷說，在經濟合作方面，台灣的半導體產業優勢與日本的經濟安全戰略可以形成完美的互補。雙方應該將合作提升到戰略層次，不僅是單純的產業合作，而是共同建構民主陣營的科技韌性與供應鏈安全。台積電在熊本設廠只是開端，未來在人工智慧、量子運算、先進材料等關鍵技術領域，台日都有廣闊的合作空間。這種合作不僅能創造經濟效益，更能強化雙方在全球供應鏈中的關鍵地位。

陳冠廷提到，台灣必須務實認知高市政權面臨的內外挑戰。在黨內，高市雖然勝選，但自民黨內部對於對中政策的看法仍有分歧，特別是部分議員仍希望維持與中國的經濟往來。在財政方面，日本國防預算的增加高度依賴公債發行，財政永續性是一大隱憂。在地緣政治上，沖繩美軍基地問題、日韓關係、日中經貿依存度等議題，都將制約高市政權的外交空間。

陳冠廷表示，台灣在推動台日關係深化時，必須展現高度的戰略智慧與外交靈活性，應該深入理解日本國內的政治生態與法律限制，避免提出超越日方能力範圍的期待。同時，台灣也應該主動協助日本國內支持台日關係的聲音，透過民間交流、學術對話、媒體互動等多元管道，增進日本社會對台灣的理解與支持。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法