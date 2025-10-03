美國政府關門影響關稅談判？卓榮泰：爭取月底前有結論

民進黨立委王定宇3日關切台美關稅談判期程，是否會受美國聯邦政府關門影響？行政院長卓榮泰回應。（圖取自國會頻道）

立法院今（3日）審查「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」，民進黨立委王定宇關切台美關稅談判是否受美國政府關門影響，行政院長卓榮泰表示，台美雙方已完成技術性磋商，正等待最後總結會議，雖未談定最後期限，但行政院也朝10月底前達成結論的方向努力。

王定宇指出，美國聯邦政府因預算撥款不足暫時關門，75萬名聯邦僱員停擺，甚至連台灣的AIT官方email與網站都暫停部分服務。他質疑，這是否會拖延原本預計10月內完成的台美關稅談判結論，恐影響台灣眾多產業與勞工。

卓榮泰回應，目前雙方已完成最後的技術性磋商，但總結會議尚未召開，美方因內部情勢確有不確定性，「一個政府不會長時間停滯」，我方仍持審慎樂觀態度。

卓榮泰並強調，據政院副院長鄭麗君訪美回報消息，雙方雖無設定最後期限，但都有共識儘快完成協議。他指出，若以10月底作為目標，「足以讓雙方政府在最後階段做更多準備，達成最後協議，我們也朝這個方式來進行」。

王定宇追問，可否解讀為行政院期待10月底前有結論？卓榮泰回應：「我認為我們的產業界跟國人都很期待趕快定案下來」，落點確定後，產業支持方案才能全力啟動。

王定宇也提醒，與美國或其他國家談判都有保密默契，但在不違反原則下，行政院應盡量讓業者知悉進度，避免中小企業因備料、產能閒置與待命開工問題受衝擊。

卓榮泰則回應，行政院已透過產業座談向業者說明因應方式，並會持續努力讓各界掌握狀況。

