陳時中餐敘照流出 疑黃國昌背叛企業好友派狗仔偷拍

民眾黨主席黃國昌養狗仔爭議持續延燒，今日《鏡報》繼續爆料。政治工作者周軒整理今日爆料內容，指出當時黃國昌狗仔拍到陳時中在餐敘後走出的畫面，「狗仔頭」前中央社記者謝幸恩「看圖說故事」寫完稿後拿給《菱傳媒》，但被《菱傳媒》社長陳申青壓新聞1個月，謝最後才透過另一個媒體人交給國民黨立委徐巧芯爆料，謝幸恩也提及，「老師」黃國昌要他拿掉部分內容後，把這些偷拍照拿給媒體發表。

周軒在臉書PO出《鏡報》今日爆料內容整理，指出《鏡報》追查發現，當時黃國昌狗仔拍到陳時中在餐敘後走出的畫面，「狗仔頭」前中央社記者謝幸恩「看圖說故事」寫完稿後拿給《菱傳媒》，但被《菱傳媒》社長陳申青壓新聞1個月，謝最後才透過另一個媒體人交給徐巧芯爆料。

周軒續指，徐巧芯意外拿到資料後，連查證也沒有，不到半小時就立刻PO上臉書，《鏡報》獨家掌握狗仔工作群組中內容，對話中，謝幸恩不停抱怨，陳申青故意用很多理由拖延出稿，好比說陳時中和李雅玲「只是靠近了點」，李雅玲的老公也在旁邊，好像沒什麼，謝幸恩也提及，「老師」黃國昌要他拿掉部分內容後把這些偷拍照拿給媒體發表。不過她坦言，在原始稿件中並沒有強調陳時中和李雅玲曖昧，只是「看圖說故事」，但徐巧芯似乎加上了「鹹豬手」等形容詞。

周軒補充，《鏡報》進一步調查發現，當天其實是一位長期資助紙風車的企業主作東宴請陳時中，這名和黃國昌友好的企業主也將此訊息輾轉告訴黃，沒想到黃居然找自己的狗仔去偷拍。事後，企業主得知詳情，非常生氣。

