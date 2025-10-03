為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    陳時中餐敘照流出 疑黃國昌背叛企業好友派狗仔偷拍

    2025/10/03 10:22 即時新聞／綜合報導
    民眾黨主席黃國昌（左）、國民黨立委徐巧芯（右）。（資料照）

    民眾黨主席黃國昌（左）、國民黨立委徐巧芯（右）。（資料照）

    民眾黨主席黃國昌養狗仔爭議持續延燒，今日《鏡報》繼續爆料。政治工作者周軒整理今日爆料內容，指出當時黃國昌狗仔拍到陳時中在餐敘後走出的畫面，「狗仔頭」前中央社記者謝幸恩「看圖說故事」寫完稿後拿給《菱傳媒》，但被《菱傳媒》社長陳申青壓新聞1個月，謝最後才透過另一個媒體人交給國民黨立委徐巧芯爆料，謝幸恩也提及，「老師」黃國昌要他拿掉部分內容後，把這些偷拍照拿給媒體發表。

    周軒在臉書PO出《鏡報》今日爆料內容整理，指出《鏡報》追查發現，當時黃國昌狗仔拍到陳時中在餐敘後走出的畫面，「狗仔頭」前中央社記者謝幸恩「看圖說故事」寫完稿後拿給《菱傳媒》，但被《菱傳媒》社長陳申青壓新聞1個月，謝最後才透過另一個媒體人交給徐巧芯爆料。

    周軒續指，徐巧芯意外拿到資料後，連查證也沒有，不到半小時就立刻PO上臉書，《鏡報》獨家掌握狗仔工作群組中內容，對話中，謝幸恩不停抱怨，陳申青故意用很多理由拖延出稿，好比說陳時中和李雅玲「只是靠近了點」，李雅玲的老公也在旁邊，好像沒什麼，謝幸恩也提及，「老師」黃國昌要他拿掉部分內容後把這些偷拍照拿給媒體發表。不過她坦言，在原始稿件中並沒有強調陳時中和李雅玲曖昧，只是「看圖說故事」，但徐巧芯似乎加上了「鹹豬手」等形容詞。

    周軒補充，《鏡報》進一步調查發現，當天其實是一位長期資助紙風車的企業主作東宴請陳時中，這名和黃國昌友好的企業主也將此訊息輾轉告訴黃，沒想到黃居然找自己的狗仔去偷拍。事後，企業主得知詳情，非常生氣。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播