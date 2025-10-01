為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    國昌養狗仔！阿北2年前怨「到哪都被密切監視」 網笑：兇手找到了！

    2025/10/01 20:44 即時新聞／綜合報導
    前民眾黨主席柯文哲曾抱怨「我到哪都被密切監視」的發言，網友笑稱現在兇手終於找到了。（資料照）

    前民眾黨主席柯文哲曾抱怨「我到哪都被密切監視」的發言，網友笑稱現在兇手終於找到了。（資料照）

    民眾黨主席黃國昌身陷「養狗仔跟拍」爭議，不僅綠營政治人物，藍白恐怕也都被黃國昌的人跟監過，其中前民眾黨主席柯文哲曾進出88會館、柯文哲涉案冷錢包、保險箱等爆料都疑為黃國昌的「作品」，引發網友熱議。有人翻出阿北2023年罵民進黨整天找網軍搞他，脫口「我到哪都被密切監視」的發言，笑稱現在兇手終於找到，原來從頭到尾在背後捅刀的是黃國昌！

    黃國昌被爆出養了一支狗仔部隊跟拍政敵，不只綠營政治人物，藍白任何對他有潛在威脅的人也恐成受害者。其中最諷刺的就是黃國昌這一年多不斷聲援的柯文哲，不僅被抓包2022年點名柯文哲去過88會館，柯文哲涉入京華城、政治獻金等案被偵辦期間，與黃國昌有合作關係的《菱傳媒》先後刊出冷錢包、保險箱等偵查細節，相關內容除了檢調外，只有柯文哲辯護律師，同時也是黃國昌好友的鄭深元等人知情，起初外界以為檢調洩密，黃國昌等人還順勢痛罵北檢，如今看來是「先放料、再攻擊」的陰險操作。

    有網友今天（10/1）翻出柯文哲2023年8月30日罵民進黨整天動用網軍側翼攻擊他的報導，當時柯文哲脫口稱「他們應該是不管我到哪裡就密切監視，把錄音錄影都存好，再來看哪個地方有問題，然後準備好炸彈，一條龍做準備」。

    其他網友看完笑翻，「恭喜！阿北發現兇手了」、「這麼說來一切都說得通了：為什麼黃國昌要跳槽? 一開始就已經把自己奪取大位與民眾黨的資源劇本都想好了」、「原來阿伯沒騙人，這也太恐怖」、「他應該是覺得做什麼都被知道，怪怪的，沒想到是身邊人出賣他」、「阿北好慘喔，被阿昌背刺」、「賴清德默默擔了1整年」、「小心匪諜就在你身邊」、「阿北不敢說話，只能仰天唉唷一聲，幫阿北QQ」。

