為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    中國跳腳稱賴政府四處「竄訪」 外交部回擊：無權置喙台灣交流互訪

    2025/10/01 10:53 記者方瑋立／台北報導
    外交部發言人蕭光偉。（資料照，記者方瑋立攝）

    外交部發言人蕭光偉。（資料照，記者方瑋立攝）

    外交部長林佳龍近日應邀訪問波蘭，並在「華沙安全論壇」發表演說，引起中國跳腳。針對中國不當發言，我國外交部發言人蕭光偉今（1）日表示，中國無權置喙台灣與理念相近國家的互訪交流，更無權干預其他國家的主權行為。

    中國外交部昨（30）日聲稱，賴政府頻繁打著各種幌子四處「竄訪」，散播台獨分裂謊言謬論，渲染「中國威脅」，翻炒「民主對抗威權」謬論為「謀獨惡行」壯膽等，並引用「一中原則」宣稱台灣是中國一部分。對此不當言論，蕭光偉今天重申，中華民國台灣與中華人民共和國對等存在、互不隸屬，是國際社會公認的客觀現狀與事實，也是台灣人民的堅定共識。

    蕭光偉說，作為國際社會的一分子，台灣有權在國際社會與其他理念相近國家互動交流。此次林部長應邀赴波蘭參加「華沙安全論壇」並發表演說，成為首位在華沙公開演說的中華民國台灣外長，更彰顯台灣在區域安全的角色不可或缺，也是值得信賴的合作夥伴。

    蕭光偉強調，台灣作為國際社會不可或缺的一員，將持續與理念相近國家基於共享的民主、自由與人權價值，進行互訪交流，以及在各領域的合作，中國無權置喙，更無權干預其他國家的主權行為，恣意凸顯其霸權心態。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播