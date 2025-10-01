中國跳腳稱賴政府四處「竄訪」 外交部回擊：無權置喙台灣交流互訪

外交部發言人蕭光偉。（資料照，記者方瑋立攝）

外交部長林佳龍近日應邀訪問波蘭，並在「華沙安全論壇」發表演說，引起中國跳腳。針對中國不當發言，我國外交部發言人蕭光偉今（1）日表示，中國無權置喙台灣與理念相近國家的互訪交流，更無權干預其他國家的主權行為。

中國外交部昨（30）日聲稱，賴政府頻繁打著各種幌子四處「竄訪」，散播台獨分裂謊言謬論，渲染「中國威脅」，翻炒「民主對抗威權」謬論為「謀獨惡行」壯膽等，並引用「一中原則」宣稱台灣是中國一部分。對此不當言論，蕭光偉今天重申，中華民國台灣與中華人民共和國對等存在、互不隸屬，是國際社會公認的客觀現狀與事實，也是台灣人民的堅定共識。

蕭光偉說，作為國際社會的一分子，台灣有權在國際社會與其他理念相近國家互動交流。此次林部長應邀赴波蘭參加「華沙安全論壇」並發表演說，成為首位在華沙公開演說的中華民國台灣外長，更彰顯台灣在區域安全的角色不可或缺，也是值得信賴的合作夥伴。

蕭光偉強調，台灣作為國際社會不可或缺的一員，將持續與理念相近國家基於共享的民主、自由與人權價值，進行互訪交流，以及在各領域的合作，中國無權置喙，更無權干預其他國家的主權行為，恣意凸顯其霸權心態。

