立院召委選舉結果出爐 綠8藍7白1

立法院司法法制委員會，推舉莊瑞雄（左）、翁曉玲（右）出任召委。（記者叢昌瑾攝）

立法院第4會期8個常設委員會今（1）日舉行召集委員選舉，其中，教育文化委員會推舉出民進黨立委陳秀寳，以及藍白共同支持的民眾黨立委劉書彬，其餘委員會藍、綠各斬獲7席。值得一提的是，屢提爭議法案的國民黨立委翁曉玲任司法法制委員會召委，翁受訪表示，她會努力推動公教人員年金停扣法案。

立法院有8個常設委員會，分別為內政、外交及國防、經濟、財政、教育文化、交通、司法及法制、社會福利及衛生環境委員會。而根據「立法院各委員會組織法」規定，立法院各委員會置召委2人，由各委員會委員於每會期互選產生。由於召委具有排審議案的權力，也成為朝野黨團的兵家必爭之地。

請繼續往下閱讀...

翁曉玲任司法法制委員會召委 力推公教人員年金停扣法案

各委員會選舉結果為，內政：王美惠（民）、黃建賓（國）；外交國防：王定宇（民）、馬文君（國）；經濟：陳亭妃（民）、楊瓊瓔（國）；財政：李坤城（民）、林思銘（國）；教育文化：陳秀寳（民）、劉書彬（眾）；交通：李昆澤（民）、洪孟楷（國）；司法法制：莊瑞雄（民）、翁曉玲（國）；衛環：劉建國（民）、廖偉翔（國）。

除了教育文化委員會「藍白合」，由國民黨團禮讓民眾黨團1席召委之外，其餘大部分委員會召委多由推舉產生。值得注意的是，過去提出「憲法訴訟法」爭議修法的國民黨立委翁曉玲，在大罷免後就向國民黨團總召傅崐萁表達召委意願，但遭以「另有安排」拒絕，但今日經推舉仍由她任司法法制召委。

媒體於會後詢問，日前一度傳出傅崐萁拒絕她當召委，是否讓她感到有點不開心。翁曉玲說，「沒有沒有」，有關委員會召委安排等都要等到最後黨團協商，很多委員會也是到昨天才確定能否接任召委，「我很榮幸可以接下這個重責大任」。

談及新會期的優先法案，翁曉玲說，黨團日前已經對外說明，公教人員年金的退改條例，這是黨團這會期的主要優先法案，也是由由司委會排審，她會努力推動公教人員年金停扣的法案。

立法院教育委員會召委選舉生波，原本國民黨立委禮讓民眾黨立委劉書彬（中），但國民黨立委羅廷瑋（右）一度傳出不願禮讓自己要角逐召委一職，最後在推舉下，分別由民進黨立委陳秀寶（左）與劉書彬出任本會期召委。（記者廖振輝攝）

立法院衛環委員會召委選舉，民進黨立委劉建國（左）、國民黨立委廖偉翔（右）出任。（記者廖振輝攝）

立法院財政委員會召委選舉，民進黨立委李坤城（左）、國民黨立委林思銘（右）出任。（記者廖振輝攝）

立法院國防外交委員會，推舉王定宇（右）、馬文君（左）出任召委。（記者叢昌瑾攝）

立法院內政委員會，推舉王美惠（左）、黃建賓（右）出任召委。（記者叢昌瑾攝）

立法院經濟委員會，推舉陳亭妃（左）、楊瓊瓔（右）出任召委。（記者叢昌瑾攝）

立法院交通委員會，推舉李昆澤（右）、洪孟楷（左）出任召委。（記者叢昌瑾攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法