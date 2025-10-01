3個月前持續示警「蔣不聽」 苗博雅：市府只剩四招配套措施

苗博雅昨晚在臉書發文指出，如今公車專用地下道填平已成定局，市府只剩四招配套措施，要求蔣萬安立即改善。（資料照）

公館圓環正交路型9月29日啟用，昨（9月30日）為連假過後第一個上班日，一早到場視察的台北市長蔣萬安說「車流順暢」，但實際上周邊動線塞爆，惹得民眾怨聲載道。台北市議員苗博雅昨晚在臉書發文指出，如今公車專用地下道填平已成定局，市府只剩四招配套措施，要求蔣萬安立即改善。

苗博雅提到，服務團隊收到許多市民投訴羅斯福路、基隆路的通勤交通慘況，代表最擔心的事不幸發生了，過去她詳讀歷年所有評估報告和規劃資料，從5月底開始就不斷向蔣萬安示警，強調「填平公車專用地下道」的方案會製造更多問題。結果整整3個多月時間，蔣市府不想花力氣找更好的方案，只忙著消滅提出問題的人。

苗博雅表示，當初她提出保留公車專用地下道的方案，市府認為施工期間太長，後續她聯合民間交通團體再提出施工期間最短，能保住公車專用地下道的標線方案，但市府直接拒絕。最後市府連配套方案都沒準備好，花了300萬發包的評估標案，根本沒結論，直接倉促動工。

苗博雅指出，接下來她面臨的是惡意剪輯的短影音、大量無臉網軍、假新聞幫忙洗地，想毀滅她的人格。但很不幸的是，媒體化妝師和網路帶風向，完全沒辦法解決交通壅塞的車潮，當初評估報告顯示的「公車大排長龍」、「汽機車壅塞不堪」，如今全部實現。當初提出保留地下道的方案，市府說浪費時間。結果省了官員的施工時間，換來可憐的上班族、學生通勤時間的浪費；更悲哀的是，市府主打提升安全，一天之內竟發生了3件車禍。

苗博雅指出，現在公車專用地下道填平已成定局。市府只剩四招配套措施，首先，市府調整紅綠燈秒數，讓羅斯福路綠燈加長，但如此一來基隆路到福和橋的人塞更久；市府疏散替代道路，將車潮分散到辛亥路、永福橋等其他替代道路，塞到其他道路，但降低每條道路平均增加的塞車時間；市府請公車族改搭捷運，但問題在於文山區南環段通車至少再等8年，捷運路線不便，原本依賴公車直達通勤的人，受到塞車影響，只能被迫改搭捷運多次轉乘；最後則是市府請市民提早出門，官員省下施工時間的成本，由市民付出代價。

苗博雅強調，不管蔣市府提出什麼辦法，市民都已經因為莽撞市長而受害，為了成全魯莽的拆除神話，是可憐的小市民通勤族付出代價，「蔣萬安必須為自己的錯誤決策負責。現在、立刻、馬上補救」。

