黃國昌爆組狗仔隊跟監政敵 林志潔批揭弊概念遭偷換濫用

民眾黨主席黃國昌捲入組狗仔隊跟監綠營人士風暴越滾越大，陽明交大法律學者林志潔今天指出，她從2010年廉政署的籌備，到2011年廉政署成立，除一路參與，也負責揭弊者保護法的立法團隊成員，但這幾天看到新聞業被踐踏，揭弊概念被偷換、濫用，無法不出來說幾句話。

林志潔指出，揭弊是因有攸關公共利益的不法情事存在，被揭弊者得知，欲出來檢舉，且揭弊者若希望受到揭弊者保護法的保護，必須是有所本的提出檢舉、依照一定的法定程序進行，才能得到保護。也就是，是因先有不法行為存在，為及早止損、保護公眾利益，避免釀成更大災難，鼓勵在早期願意站出來檢舉弊端的吹哨者吹哨。

她表示，至於1天24小時跟拍他人、想辦法製造或捕捉他人的失誤，然後藉由各種管道爆料，目的在摧毀對方的形象，這並不是揭弊，完全不符合揭弊者保護法揭弊的定義。事實上，侵犯他人隱私、非法蒐集他人個資的行為，才是弊。要揭弊，就該揭這樣的弊案，查清背後的資金鏈是否來自敵對勢力。

她也請政治人物不要因果顛倒，混淆視聽，污名化大家努力這麼多年才通過的揭弊保護制度。

