搶青年選票 蔡志弘：當選國民黨主席將重用40歲以下藍委

國民黨主席選舉在即，候選人積極搶攻青年選票。蔡志弘表示，若當選黨主席，將任命羅智強、鄭麗文等中生代為副主席，重用40歲以下的藍委。他把這一屆的黨主席視為「任務型主席」，主要的任務包括進一步提高國民黨在地方縣市執政的版圖以及議員的席次，等到2028年國民黨的總統候選人一旦確定，便會循法定程序，讓總統候選人與黨主席合而為一，正式完成這屆黨主席的任務。

蔡志弘指出，常常聽到有人說「國民黨都不給年輕人機會，或是國民黨不肯培養年輕人」，國民黨36席現任區域立委，年齡在40歲以下的有7位，包括徐巧芯、廖先翔、牛煦庭、邱若華、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋。他若當選黨主席，便會任命羅智強、鄭麗文等國民黨中生代為副主席，並重用這7位年齡在40歲以下的立委，以吸引更多的年輕人支持國民黨。

郝龍斌表示，國民黨需要的是跨世代的合作，他認為自己是最有能力貫徹跨世代合作的黨主席。他在台北市長任內，三十多位政務官中，有十二人是四十歲以下的政務官，現在每一位都頭角崢嶸。黨主席最重要的是選才、拔才，讓國民黨英雄輩出。郝龍斌指出，黨主席的心態要年輕化，給年輕人機會，他在擔任國民黨副主席期間，提拔很多年輕議員，包括此次的國民黨主席候選人羅智強。

羅智強則說，在爭取年輕人支持上，自己在國民黨內算品牌，他還是第一個開啟YouTuber線上政論平台、第一個進抖音的政治短影音先驅。

張亞中表示，自己在大學任教近二十年，國民黨當然需要年輕人，孫文學校就是要培養國民黨青年從政人士，但要與年輕人互動，不是抓幾個年輕人來國民黨就是重視。國民黨應該為兩岸創造和平，有經濟發展與就業機會，年輕人就會感謝並加入國民黨，這才是核心的概念及黨主席應重視的地方。

