綠資深議員交棒、藍營青年搶出頭 北市港湖2026新人輩出

立委羅智強國會辦公室主任陳冠安有意參選港湖，是藍營開第一槍的新人。（資料照）

地方九合一選舉腳步將近，除了現任者之外，各區有意願的新人逐漸浮上檯面。擁有許多年輕移民的台北市內湖、南港選區，也出現幾位年輕面孔，世代交替意味濃厚，除連任八屆的民進黨籍老牌議員李建昌欲交棒給律師陳又新、台灣基進秘書長吳欣岱也有意捲土重來；國民黨方面，有立委羅智強辦公室主任陳冠安、立委李彥秀助理郭柏毅等人。

李建昌表示，選舉最重要的就是選賢與能，他自黨外時期從政以來的理念，就認為要為國家推舉最強棒，一年多前他打定主意要交棒，逐一尋覓黨內的人才，認為已經在港湖區服務多年的陳又新不論在服務熱忱、口條或是邏輯上，都足以擔當一位台北市議員。他也直言，下一屆對民進黨來說是一個困難的局面，這也考驗候選人面臨危機時的應變能力，港湖選區空戰、陸戰佔比各半，不管黨內或是黨外對手，強度都不低，勢必要展現長處才能讓選民看到。

本屆首度當選的民進黨議員何孟樺也要力拚連任，近來持續在各項議題發聲，並準備政績懶人包，要透過實際的表現，讓民眾了解她在議會做了什麼。

吳欣岱2022年參選議員後，持續在港湖深耕，2024年一舉挑戰立委大位，雖然未能當選也累積一定知名度，2026欲回鍋再拚市議員，近期趁著中秋也開始跑地方活動，並舉辦大型餐會。

此外，先前曾傳出有意交棒的民進黨籍議員王孝維表示，2026年還是會積極爭取黨內提名；他直言，一定要各方面都很順利交接才能稱作交棒，現在身邊的年輕幕僚歷練還不夠，他決定再拚一屆，讓年輕人更熟悉地方組織，之後再來談交接，也對地方支持者有個交代。

前立委高嘉瑜日前表態2026不缺席，但對於參選標始終未將話說死，最近仍勤跑港湖地方活動，如最終回鍋參選議員，身為綠營吸票機勢必對選戰造成巨大影響。

陳冠安為藍營開第一槍表態參選港湖的新人，近期也勤走基層，更於25日合體國民黨發言人李明璇掃市場；另郭柏毅、國民黨發言人鄧凱勛、藍營青年丁瑀等人都被點名是參選該區人選。

國民黨籍現任議員李明賢說，站在前輩的立場，一定都全力鼓勵有志的年輕人投入選舉，李彥秀升任立委留下的這一席空缺，國民黨一定要鞏固下來。

李建昌欲交棒律師陳又新。（資料照）

台灣基進秘書長吳欣岱。（資料照）

