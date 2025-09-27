張俊雄辭世、生前最後露面為「他」站台 賴瑞隆：盼院長再無煩憂

前行政院長張俊雄（坐者）9月中旬曾為立委賴瑞隆（左）站台，成為他生前最後一次公開露面。（賴瑞隆服務處提供）

前閣揆張俊雄辭世、享壽87歲，他9月中旬曾為參選高雄市長黨內初選的立委賴瑞隆站台，成為最後公開露面，賴瑞隆今表示聽到消息震驚難過，盼院長再無煩憂病痛，會帶著院長對高雄的期待，繼續往前走。

投入民進黨高雄市長初選的立委賴瑞隆，9/20晚回到本命區小港舉辦「小港音樂會」，超過3千名鄉親到場，前行政院長張俊雄也坐著輪椅到場力挺；當時張俊雄由家人陪同出席，表達對賴瑞隆的支持，他表示，需要選擇優秀人才作為高雄市長，向市民朋友唯一推薦賴瑞隆，這也是張俊雄最後一回公開露面。

賴瑞隆說，稍早行程中聽聞張俊雄院長逝去的消息，感覺震驚悲痛，上週在小港的活動中，張院長一家人才特地來勉勵支持，言猶在耳。

他提到，院長5月在家中跌倒意外後，反覆脫臼又復原，連醫生都稱不可思議，後生晚輩們都相信這是院長一路走來展現的意志與生命力。

賴瑞隆形容，張院長突然放手離去，也是前輩的灑脫和風骨，無病無痛，希望院長再沒有煩憂，「哲人日已遠，典型在夙昔」，他重新回顧上週院長的鼓勵，回望院長一生為台灣這塊土地打拚的一切，自己負著對高雄發展的使命，一定會帶著院長和院長一家人對高雄的盼望和期待，繼續往前走。

