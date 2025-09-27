力拚台南市長初選 林俊憲成立大山城後援會

力拚台南市長黨內初選，立委林俊憲成立大山城後援會。（記者吳俊鋒攝）

力拚初選，爭取民進黨台南市長提名的立委林俊憲，今天熱鬧成立「大山城後援會」，上千名鄉親到場相挺，除了地方建設之外，他也發表系列的社福政見，強調落實對偏區老人與小孩的照顧，並扶持年輕族群，安居樂業。

成立大會於玉井的中山路舉行，選區立委郭國文籌辦，在他的號召下，人潮陸續湧至造勢現場，支持者搖旗吶喊，氣氛熱烈，警方也協助交管，秩序良好。

議員蔡麗青、黃肇輝、朱正軒、郭鴻儀、陳秋宏、蔡筱薇、沈家鳳與沈震東等人都出席力挺，不分區立委王義川也站台助講，呼籲鄉親團結一致，讓林俊憲贏得初選，繼續推動台南大發展。

林俊憲大進場時，歡聲雷動，支持者爭相簇擁、握手，接著台上進行授旗，宣示山區各後援會正式成立，也致贈包子、粽子，象徵贏得初選。

林俊憲表示，所提出的競選主軸 「大山城、大團結」，是要市區與偏鄉的建設、發同時並進，一起共榮。

林俊憲強調，山區是台南的綠色心臟，未來將透過更完善的交通串聯、農產加值、觀光發展，以及文化保存等，讓當地不再只是「遠方的後花園」，而是成為全市邁向新願景的重要引擎。

林俊憲說，民進黨在台南執政後，從未忘記過山區的發展，每年投入經費，進行農水路的整修，加上持續推動的重大建設，就可看出絕對沒有邊緣化的問題。

林俊憲認為在山區，更要照顧老人與小孩，並全力支持年輕族群，可以無後顧之憂地打拚。

林俊憲以長照經費為例，馬英九執政時期，長照經費每年只有50億元，民進黨蔡英文上任總統後，一舉提高至4倍，藍綠誰比較關心老人，就可以明顯看出。

林俊憲指出，總統賴清德明年又將長照3.0經費提高到800億，而免繳納綜合所得稅的門檻，也有條件地降低了，民進黨是真正關心大家的生活。

林俊憲提出了重陽禮金加碼，65歲以上健保免費不排富、長輩搭乘小黃有補助、施打帶狀皰疹疫苗，以及老人共餐的伙食升級等福利政見，爭取鄉親的認同、支持。

郭國文提到，民進黨執政後，南科的發展迅速，正面效應也外溢到山區，加上擁有的豐富物產，再結合曾文水庫、左鎮化石館等，只要中央、地方齊心協力，有機會打造成「農業、觀光、文化」的三合一亮點。

立委林俊憲授旗，宣示各後援會成立。（記者吳俊鋒攝）

大山城後援會成立，獻上象徵「包中」的吉祥物品。（記者吳俊鋒攝）

林俊憲大進場，支持者爭相簇擁、握手。（記者吳俊鋒攝）

