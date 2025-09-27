為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    喊話國民黨基層黨員 張亞中：批評民進黨不會得到更多尊敬

    2025/09/27 13:43 記者孫唯容／台北報導
    張亞中強調，國民黨現在是在野黨不要說大話，「我們當然可以批評民進黨，但是只批評民進黨不會讓我們得到更多的尊敬」。（記者塗建榮攝）

    張亞中強調，國民黨現在是在野黨不要說大話，「我們當然可以批評民進黨，但是只批評民進黨不會讓我們得到更多的尊敬」。（記者塗建榮攝）

    國民黨中山大同區今（27）日舉辦中秋聯歡餐會，國民黨主席候選人張亞中也出席。張亞中強調，國民黨現在是在野黨不要說大話，「我們當然可以批評民進黨，但是只批評民進黨不會讓我們得到更多的尊敬」，如果未來他當選，將首先積極改變國民黨形象，讓國民黨的價值水漲船高；第二步會立即開啟國共政治對話，不僅談政治也要談經濟，讓國民黨可以引領和平。

    張亞中說，國民黨的基層非常優秀，但是國民黨的高層是需要加強的，他來參選黨主席，希望可以擦亮中國國民黨的招牌，讓國民黨可以得到尊敬，中國國民黨「要有黨德、要有黨魂、要有思想、要有制度」，為全民帶來幸福跟和平，針對這方面他認為自己可以勝任改變整個中國國民黨在社會中的形象。

    張亞中表示，各位如果大家了解現在的國際局勢，台灣的未來其實已經是非常不安全，台灣越來越窮了，但是中國的軍力越來越強了，在2028年以前，民進黨不會改變，國民黨的責任是即使今天是在野黨，也要為兩岸的和平創造一個機會，各位如果沒有和平，不管誰執政，台灣老百姓都是悲慘的。

    張亞中也強調，國民黨現在是在野黨不要說大話，當然可以批評民進黨，但是只批評民進黨不會讓我們得到更多的尊敬，如果他當選中國國民黨主席，首先要做兩件事。第一，改變本黨形象，未來要變成最好的政黨，等到國民黨身價水漲船高，中國國民黨所有的議員、立委自然可以贏得2026跟2028的大選。

    張亞中也說，其次，中國國民黨要可以引領和平，如果他當選馬上開啟國共政治對話，談經濟也要談政治問題，要讓台灣在2028年以前不出狀況，等到台灣2028年國民黨執政以後，就可以繼續推動兩岸的和平跟融合，這是參選最重要的訴求，能夠為本黨帶來改變，能夠為兩岸創造和平。

    張亞中說，如果未來他當選將首先積極改變國民黨形象，讓國民黨的價值水漲船高；第二步會立即開啟國共政治對話，不僅談政治也要談經濟，讓國民黨可以引領和平。（記者塗建榮攝）

    張亞中說，如果未來他當選將首先積極改變國民黨形象，讓國民黨的價值水漲船高；第二步會立即開啟國共政治對話，不僅談政治也要談經濟，讓國民黨可以引領和平。（記者塗建榮攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播