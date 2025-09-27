為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    黃國昌遭爆養狗仔政治跟監 周玉蔻轟：東廠行徑駭人聽聞

    2025/09/27 10:13 即時新聞／綜合報導
    媒體人周玉蔻表示，「黃國昌東廠行徑駭人聽聞！謝幸恩應立即被開除送法辦，中央社社長、總編輯究責懲處」。（資料照）

    媒體昨披露，民眾黨主席黃國昌長期培養跟拍集團，指揮狗仔偷拍綠營政治人物，消息曝光引外界關注。對此，媒體人周玉蔻痛斥，「黃國昌東廠行徑駭人聽聞！謝幸恩應立即被開除送法辦，中央社社長、總編輯究責懲處！」

    周玉蔻今日於臉書發文表示，「依據媒體的報導，東廠自居橫行無度的黃國昌真的很邪惡、恐怖、壞爛到極點！那個中央社記者謝幸恩，根本就是黃國昌的錦衣衛！」

    有媒體今天披露他控制中央社記者謝幸恩，以司法記者聯誼會會長身分排擠親綠媒體，法庭上檢舉他討厭的旁聽律師，撰寫帶風向有利他的新聞報導，影響司法檢調等，簡直囂張無度。

    尤其是謝幸恩，刻意去潘孟安住家停車場租車位拍照，拿著照片給聯合報記者及王鴻薇說故事造謠陷害潘孟安更是匪夷所思！

    周玉蔻最後說，「中央社高層居然不知不覺無動於衷？記者如此離譜行徑，沒有風聲？她發的稿子看不出問題嗎？還國家通訊社咧？中央社社長、總編輯還適任嗎？究責懲處是必要程序。那個女記者謝幸恩應該立刻開除移送法辦。」

