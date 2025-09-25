給翁曉玲看!馬太鞍堰塞湖釀災 游景雲:「下切」為溢流造成的現象

馬太鞍堰塞湖23日下午溢流，造成下游光復鄉災情慘重。（翻攝自馬太鞍堰塞湖監測紀實）

花蓮馬太鞍堰塞湖於23日下午溢流，林業保育署預估目前壩體下切105公尺，殘存蓄水量1300萬噸，外界對於馬太鞍堰塞湖的情況到底是「溢流」、「潰堤」、「潰壩」等說法不一而足；對此，學者皆表示，「下切」為溢流後造成的現象，最後會變成潰壩的原因與過程。

國民黨立委翁曉玲表示，學者專家指該堰塞湖湖水約流出6000萬噸的水，推估量體減少75%，已清楚顯示不是只是「溢流」，更似「潰壩」或「潰堤」，結果農業部與災害防救辦公室通知媒體避免使用「第三波潰堤」改用「溢流」用詞，分明是此地無銀三百兩，想淡化堰塞湖潰堤的嚴重性及掩飾中央政府的失職無能。

中央大學應用地質研究所退休教授李錫堤表示，堰塞湖是因土石崩塌堵塞形成的天然湖泊屬天然壩，當水滿後流出即為溢流，起初水流較小，但當小水流持續向下刷深時，即造成「下切」，持續惡化後就會使壩被沖走，即為潰壩。台灣大學土木工程系教授游景雲則進一步說明，而「下切」為溢流後造成的現象，最後會變成潰壩的原因與過程。

李錫堤指出，馬太鞍堰塞湖壩體為2億立方公尺，目前林保署預估下切100多公尺，其為天然壩的殘體，不容易統統沖出來掉，過去也有許多大型天然壩仍會留下部分土石。

至於潰堤、潰壩差別，游景雲、李錫堤皆說明，「潰」的意思就是指破壞，「潰堤」就是指堤防被沖壞，「潰壩」，就是指壩體被破壞。

游景雲表示，相關的破壞會影響撤離範圍的評估，不過林業保育署之前就針對晴天、颱風豪雨、地震及其他型態等4種不同情境下發生溢流評估壩體被破壞的情境，這次樺加沙颱風來襲就是採取「颱風豪雨」情境，其中預估的就是溢流導致壩體全數被破壞、崩塌的最嚴峻情境。

