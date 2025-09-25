曾提醒可協助撤離 林保署：花蓮縣府沒提出需求

農業部林保署長林華慶今天表示，在19日的跨部會會議中，曾向花蓮縣府表示願協助撤離，或是協調國軍支援，縣府則未提出進一步需求。（行政院提供）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成嚴重死傷，且罹難者大多集中在強制撤離區，對此負責撤離的花蓮縣府難辭其咎，農業部林保署還原9月19日的跨部會會議，當天花蓮縣府各局處是透過線上參加會議，沒有派員到台北參加，當天有提醒若撤離方面有需要可提出請求，但線上會議中，並沒有人有提出進一步的需求。

根據農業部新聞稿指出，在19日召開的第二次會議中，相關部會、花蓮縣政府及專家學者，針對壩體狀況及風險推估、工程因應對策、疏散撤離作業等議題持續進行討論、推估及進度管控。

當時考量樺加沙颱風將接近台灣，可能會在東部地區帶來豪大雨，堰塞湖存在溢流風險，會中特別針對警戒範圍，以及花蓮縣政府負責的疏散撤離作業，進行深入討論，以確保下游居民生命安全。

農業部林保署長林華慶今天在行政院會後記者會表示，9月19日的中央跨部會與地方會議，花蓮縣政府沒有派人到台北，是線上參與，有看到農業處、民政處、消防局還有光復鄉、萬榮鄉公所人員上線，當天有提醒如果撤離有需要的話可以提出請求，不過並沒有人提出進一步需求。當時災防辦也特別提醒花蓮縣政府，如果有需要的話，也可以協調國軍支援，再請花蓮縣政府評估。

