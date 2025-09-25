晶片反制有效！外交部：接獲南非請求協商訊息後暫緩禁輸預告

南非政府7月21日在未與我國協商下，以政府公報發布公告，逕將我國在南非兩駐處自4月1日起分別改名為「駐約翰尼斯堡台北商務辦事處」及「駐開普敦台北商務辦事處」。（路透檔案照）

南非政府打壓我國主權，經濟部日前擬祭出半導體、晶片輸出管制，且在打壓我國危害消失前，將全面停發許可，但相關預告今（25）日暫時撤下。對此，外交部說明，我國代表處已接獲南非政府請求協商訊息，因此我方同意暫緩晶片禁輸預告程序。

外交部表示，我國經濟部23日發布的「二極體晶粒及晶圓，光敏二極體或發光二極體」等47項貨品輸出南非改採核准制的預告，僅是進入預告程序前的資訊揭露，尚未刊登行政院公報中心，並未進入正式預告程序。



外交部說明，由於我國駐南非代表處已接獲南非政府請求針對我駐斐館處地位進行協商的訊息，外交部經與經濟部協調，同意暫緩上揭預告程序。

南非政府7月21日在未與我國協商下，以政府公報發布公告，逕將我國在南非兩駐處自4月1日起分別改名為「駐約翰尼斯堡台北商務辦事處」及「駐開普敦台北商務辦事處」，我國外交部7月底宣布將研議反制措施，經濟部本月23日預告在打壓我國危害消失前，將全面禁輸晶片至南非，以貿易手段反擊南非惡意行為。

