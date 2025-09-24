揭花蓮堰塞湖溢流時間軸 綠營怒批：藍白造謠不怕報應？

民進黨新聞部副主任黃子一今（24日）還原堰塞湖溢流時間軸，批評藍白在天災期間操弄政治口水、造謠卸責。（圖取自黃子一臉書）

〔記者陳政宇／台北報導〕樺加沙外圍環流帶來豪雨，導致花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流、光復鄉水患慘重，在野黨指控中央政府未處理。對此，民進黨新聞部副主任黃子一今（24）日還原堰塞湖溢流時間軸，批評藍白在天災期間操弄政治口水、造謠卸責，「你們不怕報應嗎？」

今年7月間由於薇帕颱風外圍環流帶來雨量，造成國有林地崩塌，花蓮馬太鞍溪上游出現堰塞湖。近日樺加沙颱風過境，又在花蓮山區帶來超過500毫米雨量，堰塞湖於昨天下午發生大規模溢流，光復鄉市區也遭受嚴重災情。

對此，黃子一今在臉書撰文指出，立法院國民黨團總召傅崐萁第一時間推給中央，今天一早民眾黨團總召黃國昌跟著此說法，開記者會罵中央不做事。看看時間序，中央農業部在發現馬太鞍堰塞湖後做了什麼？7月21日到26日形成跡象與初步偵測；7月26日到31日空勘啟動、量體建模、風險初評；8月7日到12日與地方研商，進行專家會議與預防性疏散；8月27日，農業部成立「專案小組」，明確分工三小組（壩體、工程、疏散）與時程。

黃子一續指，樺加沙颱風來了以後做了什麼？9月21日上午11時，林保署就通知花蓮縣府馬太鞍堰塞湖黃色警戒；9月22日上午7時，通知花蓮縣府馬太鞍堰塞湖紅色警戒 ，並「建議花蓮縣府開始疏散受影響的下游民眾」；9月23日午夜0時到中午12時10分，5次通知花蓮縣府馬太鞍堰塞湖可能溢頂時間，並建議花蓮縣府儘速啟動當地疏散及封閉馬太鞍溪橋；昨日下午3時通報花蓮縣府馬太鞍堰塞湖溢流，農業部自21日迄今總計通報花蓮縣府9次 。

​至於，其他政府部會做了什麼？黃子一說明，交通部長陳世凱在災情發生後，馬上驅車從台北趕往花蓮，指示台鐵工務同仁連夜搶修，今早7時完成鳳林至瑞穗段路線及號誌搶通，今早8時全線恢復通車；交通部公路局在第一時間擬定搶修方案，希望盡快恢復台九線通車。

​黃子一並強調，災難當前，他忍著不講太多政治口水，「但是你們不怕報應嗎！」

