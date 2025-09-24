為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    黃國昌不願回應前助理相關問題 詹凌瑀：只會讓你看起來更心虛

    針對媒體提問李姓前助理相關問題，黃國昌表示沒有回應的必要，詹凌瑀今再喊話：「不要拉東扯西顧左右而言他，只會讓你看起來更心虛。」（資料照）

    2025/09/24 11:30

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕民進黨立委王義川昨（23日）揭露去年跟拍他的李姓「狗仔」，和民眾黨主席黃國昌前助理李郁衿同名同姓；媒體人詹凌瑀更加碼踢爆，李郁衿從黃國昌第一次選立委就是工作人員，還是黃國昌妻子高翔的左右手兼孩子的家教。黃國昌面對質疑，表示沒有回應的必要，詹凌瑀今再發文喊話：「不要拉東扯西顧左右而言他，只會讓你看起來更心虛。」

    詹凌瑀今在臉書貼出黃國昌的立院受訪片段，面對記者針對李郁衿身分的問題，黃國昌僅說：「你剛剛講的那個資深媒體人，好像是以前時代力量一個幹部的太太嘛，也不是今天才發生的，利用她在媒體的職位黑我黑很久了啦，沒有什麼回應的必要。」

    詹凌瑀對此向黃國昌喊話：「敬告黃國昌，我沒有黑你，我所說的話句句屬實，而且具名表述。此外，我從沒利用我在媒體的身分黑你，我用的是我自己的臉書，你不要混淆視聽。」

    詹凌瑀質問黃國昌：「李郁衿是不是你的前助理？是不是曾是你家小孩的家教？是不是賴嘉倫的前（？）女友？是不是擔任狗仔偷拍王義川？」詹凌瑀強調：「好好回答問題並不難，不要拉東扯西顧左右而言他，只會讓你看起來更心虛。」

