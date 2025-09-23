新北明年2月起生生有鮮奶 藍營議員蔡淑君、陳偉杰籲加強冷鏈配套

新北市議員蔡淑君認為，市府在冷鏈配套、資訊透明及加碼措施上，應能給出更清楚的規劃，讓這項好政策在執行過程中更加完善。（蔡淑君提供）

2025/09/23 16:09

〔記者羅國嘉／新北報導〕「生生有鮮奶」議題受矚目，新北市長侯友宜今（23）日宣布自明年2月開學日起啟動「鮮奶幸福週」計畫，新北市公私立國小、幼兒園，與設籍新北市的2至12歲學齡兒童，每週可免費兌換1瓶鮮奶或豆漿，全年含寒暑假在內共52週可領，預計33萬人受惠。對此，市議員陳偉杰及蔡淑君共同表示，台北市優先發動政策後，如今在新北市落實，盼市府加強冷鏈配套與資訊透明。

陳偉杰指出，外界首先關注的是偏鄉配送的環節，乳品到校後是否具備足夠的冷鏈儲存條件，能確保鮮度與品質，是家長與師生最在意的問題之一。若學校端設備不足，是否會有額外補助或資源挹注，也是未來必須釐清的細節。

陳偉杰提到，資訊透明與溝通管道也是家長所期待的。北市在推動同類政策時，在市府網站設立了專區，提供政策說明、兌換方式、常見問題與客服專線，讓民眾可即時查詢。新北市是否也會比照設立相關平台，方便教師、家長和學生掌握最新規範，將影響到政策的實際便利性與推廣效果。

蔡淑君表示，新北市是否也會考慮在母親節、兒童節或世界學校乳品日等時機，提供額外一瓶，增加政策的彈性與溫度。此舉不僅有助於提升政策的社會感受度，也能讓「鮮奶幸福週」不只是日常的營養補給，更能成為親子之間的美好回憶。

蔡淑君認為，市府在冷鏈配套、資訊透明及加碼措施上，應能給出更清楚的規劃，讓這項好政策在執行過程中更加完善。當疑問獲得妥善回應，政策將不僅止於一瓶鮮奶，而是能真正成為守護學童健康、陪伴孩子成長的重要力量。

另外，民進黨籍新北市議員石一佑表示，她在今年6月14日總質詢時，曾要求侯友宜加速推動「班班有鮮乳」政策，因為很多孩子來不及吃早餐就出門了，餓著肚子上學，不利孩子的發育成長，樂見市府實施這項措施，這是送給孩子最好的禮物，也減輕家長的負擔。

