曝李郁衿是黃國昌妻閨蜜兼三子家教 詹凌瑀：從黃選立委就在服務處出沒

黃國昌妻子高翔（左）與李郁衿（右）。（圖擷取自詹凌瑀臉書）

2025/09/23 16:15

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨立委王義川今日在記者會上指出，去年6月跟拍他的4人中，有一位李姓涉案人和民眾黨主席黃國昌在2016年競選汐止立委時，其競選團隊的李姓助理同名同姓。對此媒體人詹凌瑀表示，李郁衿從黃國昌第一次選立委就是工作人員，還是黃國昌妻子高翔的左右手兼閨蜜兼家中孩子的家教，請黃國昌說清楚與李郁衿的關係及李郁衿與你妻子高翔的關係。

詹凌瑀在臉書PO文表示，李郁衿在時力內部以「李艾菲」、「IVY」這個名字走跳，從黃國昌第一次選立委，她跟賴嘉倫就是工作人員之一。選上立委後，她並未進入立院辦公室，大多時候在地方服務處出沒，主要的任務是高翔的左右手兼閨蜜兼家中孩子的家教，據說高家開補習班，李艾菲也在該補習班教課，黃國昌有多愛他的「寶貝」眾所皆知，所以李艾菲苦心經營夫人派路線有成，也順利把賴嘉倫拱上了黃國昌心腹的位置。

請繼續往下閱讀...

詹凌瑀指出，李艾菲在黃國昌團隊是個非正式但又無所不在的存在，畢竟她緊抓住高翔，獲得黃國昌背後真正老闆的信任，其重要性不言而喻，今天她可以是高家（我不會說黃家，因為高翔才是主子）三子的家教，她可以在高家來去自如，那麼她就是高翔的一顆活棋，記者？李艾菲哪天當過記者了？我在這行20年沒聽過這號人物。就算是媒體的狗仔，也是隸屬於某間媒體，請問凱思國際又是哪間媒體呢？喔～凱思有投資民眾黨黨媒「匯流新聞網」，徐永明前助理李承植目前就在該媒體擔任要職呢！那麼狗仔李郁衿是幫哪間媒體跟拍王義川呢？

詹凌瑀續指，這件事，黃國昌不知道？高翔不知道？看黃國昌今天又在答非所問，答案已經很清楚了，這是黃國昌一貫的伎倆，心虛時就拉東扯西矇混過關，美國人爸爸別躲了！你的兒子是不是美國人，你推給老婆生氣，你的前助理跑去跟拍王義川，你可別又想裝傻裝到底，請說清楚你和「李郁衿」女士的關係，以及「李郁衿」女士跟你家的寶貝的關係，甚至「李郁衿」女士跟你的愛將起立敬禮坐下賴嘉倫的關係，這些要說清楚，應該不難吧！

詹凌瑀直言，最後最後，當年痛批中天狗仔騷擾尾隨對他造成人身安全影響不得不出國的黃國昌，竟然用狗仔在跟監政壇對手，真是青出於藍而勝於藍，原來黃國昌才是蔡衍明的知己，蔡衍明根本就是黃國昌政治路上的導師吧！也難怪黃國昌要「私下找旺中老闆致歉」，附上李女士照片，是賴嘉倫選舉時，她跟高翔一起跑行程的公開照片，高翔至今仍是黃國昌的寶貝，不知道李女士是否還是賴嘉倫的寶貝？

