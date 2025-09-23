為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    台灣入聯宣傳廣告今年由僑胞集資 原因竟是外交部預算遭刪！

    美國紐約地標時代廣場的巨型看板上，像往年聯大開議期間一樣亮起倡議台灣入聯的廣告，但今年是由僑胞集資刊登。（圖擷取自Taiwan in New York駐紐約台北經濟文化辦事處）

    2025/09/23 13:06

    〔記者黃靖媗／台北報導〕聯合國大會總辯論今（23）日揭幕，美國紐約地標時代廣場的巨型看板上，像往年聯大開議期間一樣亮起倡議台灣入聯的廣告。外交部發言人蕭光偉指出，今年由於外交部經費遭刪減，相關推案規劃受到影響，廣告是由海外國人僑胞集資刊登。

    蕭光偉今日於例行記者會提及美國紐約時代廣場的巨型看板上，亮起了「讓台灣參與」（Chip in with Taiwan）、「團結會更好」（Better Together）等廣告，讓台灣被世界看見。

    蕭光偉指出，事實上外交部因為今年經費遭刪減，相關的推案規劃的確有受到影響，要感謝身在海外熱心的國人僑胞，自發性集結民間力量，主動募集經費在時代廣場刊登廣告。蕭光偉也特別點名感謝北美洲台灣商會聯合總會總會長白越珠，與熱愛台灣的鄉親朋友大力協助。

    而往年在聯大總辯論期間，通常會有不少友邦接連為我發聲。蕭光偉表示，外交部已積極進洽友邦及理念相近國家，爭取相關各國會以最適當的方式助我。

    至於聯合國大會開議期間的其他推案規劃。蕭光偉說明，我國民航局副局長林俊良率領的行動團目前正在加拿大蒙特婁，積極向國際社會宣達我國爭取參與「國際民航組織」（ICAO）的相關訴求，爭取支持。

