蘭陽女中合影賴清德遭藍白出征！同學提告了

賴清德日前到蘭陽女中視察防災演練，學生紛紛與總統合影。（民眾提供）

2025/09/22 20:35

〔記者游明金／宜蘭報導〕總統賴清德上週五到蘭陽女中視察「全國防災日」演練，學生紛紛與總統合影，卻遭許多藍白支持者惡意出征，嘲諷與辱罵。蘭女同學反擊了，有學生正式提告相關網友妨害名譽，由警方受理偵辦中。

總統賴清德在蘭女校園被不少學生要求合照，並比臉頰愛心等拍照手勢；賴清德雖一度感到困惑，但仍努力配合照做，讓現場笑聲一片；相關影片在網路曝光後，讓不少網友直呼「親民」。

請繼續往下閱讀...

被酸「高中準備成為黨衛軍 以後給高官X」

沒想到，單純的與總統合照，卻引來一堆藍白支持者辱罵蘭陽女中，甚至口出穢言惡意攻擊學生；有位網友竟稱「高中就在準備成為黨衛軍，以後給高官X」。遭攻擊的學生昨（21日）晚已向宜蘭警方提告該網友妨害名譽，全案由警方受理偵辦中。

對於學生勇敢提出告訴，網友稱讚同學展現自我保護與法律意識的勇氣，捍衛自己與學校的尊嚴，藍白支持者出征行徑荒謬又可恥，法律與社會公義必將給予回應，守護蘭女，也守護我們的尊嚴，所有惡意攻擊者，都將受到法律制裁。

蘭女同學提告妨害名譽 罵噁心至極

「我蘭女、我驕傲！」很多蘭女校友支持學生，也成為網路流行用語；這名提告學生在網路留言說，Threads上一堆人在謾罵學生，她不懂為什麼一些不理智的小草要握著蘭女不放，看到總統瞬間真的很高興，不是因為他來自民進黨，而是因為他是國家元首。

學生還提到，總統完全沒說什麼「多支持民進黨」的話，有小草說蘭女是青鳥培育所，看了除了滿頭問號，都不知道該回應什麼，身邊有幾個朋友支持藍，也有支持白，儘管政治立場不同，基本尊重大家都有在把持，不像有些不理智的小草，只會用男性生殖器影射總統，噁心至極。

賴清德日前到蘭陽女中視察防災演練，學生紛紛與總統合影。（取自總統府官網）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法