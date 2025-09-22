支持全台縣市辦政見會 卓伯源：黨主席選舉公平化、普及化

國民黨主席候選人卓伯源召開「只造王不爭王，藍白合迎勝選」記者會。（記者陳逸寬攝）

〔記者林哲遠／台北報導〕國民黨主席選舉將於10月18日舉行，候選人、前立委鄭麗文今日呼籲，黨中央在全台各縣市舉辦政見發表會，鼓勵黨員自主選擇，而非聽從「人頭大戶」的指揮。對此，同為黨魁候選人的前彰化縣長卓伯源認同擴大全台縣市舉辦政見發表，其公平化、普及化才能鞏固台灣的民主價值。

針對人頭黨員爭議，鄭麗文受訪時透露，黨主席選舉登記延後兩週，黨員的繳費時間也被延後，是不是多了這兩週的時間，是要幫人頭黨員繳黨費？國民黨內不是沒有「人頭大戶」。

對此，卓伯源接受本報訪問時說，黨主席選舉是一個攸關台灣民主前途的選舉，因應讓其公平化、普及化，讓每個人都聽到候選人的政見與理念。過去朱立倫同額競選黨魁時曾在全國各縣市舉辦政見發表會，有充分運作的經驗，因此這次也該比照辦理。

卓伯源認為，早中晚各辦一場8天就能辦完，把時程排出來讓候選人自由參加，擴大參與才能鞏固台灣的民主價值。

至於到各縣市舉辦發表會是否能解決「人頭黨員」問題？卓伯源坦言，有陽光的地方就會有陰影，要盡力擴大光明面才能縮小陰暗點，盡量讓陽光照亮每個地方，所以就要擴大舉辦。

