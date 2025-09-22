網傳北捷「昏倒女童無人扶」照片假的！幕後黑手又是中國無邊界集團

造謠帳號宣稱有國小生在台北捷運月台昏倒卻無人敢上前幫助，隨即被眼尖網友打臉。（擷取自Threads）

2025/09/22 11:09

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近期社群平台假訊息再度橫行，臉書、Threads上流傳「國小生昏倒在台北捷運月台卻無人敢扶」貼文，但照片場景明顯不是北捷月台，疑似取自中國杭州地鐵，北捷公司已出面闢謠。對此，內華達大學拉斯維加斯分校（UNLV）政治系助理教授王宏恩發文指出，散布這則不實訊息的帳號，背後來自中國河北秦皇島的「無邊界集團」。

王宏恩昨（21）日在臉書發文解釋，如同民間智庫「科技、民主與社會研究中心（DSET）」研究員林雨蒼最近的分析以及許多網友的觀察，最近這個內容農場又繼續大規模在臉書跟Threads推進版圖，成立「靠北系列」、「爆料系列」、「路觀系列」、「情色系列」、「旅遊系列」、「歷史系列」等粉專及社團，並假扮台灣人向台灣受種發送繁體中文內容，同時也針對日本、美國、巴西等地發送在地語言版本。

王宏恩提醒，辨別這類假帳號與內容農場的方法為，檢查粉專經營者所在地是否顯示為香港；進入社團查看管理員是否與香港帳號連結；觀察是否大量轉貼同一來源的內容農場連結，連結網址通常在每篇文章下面；該內容農場可以從說明、合約、版權上看到來源，也可以把內容農場網址丟去各地查是否遭其他被控制的粉專分享。

林雨蒼近日發文指出，「無邊界集團」前身為「無為科技」，曾以「歡享網」名義在台灣大規模散布假訊息。如今該集團透過香港設立辦公室作為跳板，持續在各國經營內容農場，滲透社群平台。

