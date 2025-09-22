盼全台縣市辦政見會 鄭麗文：黨魁選舉不該聽「人頭大戶」指揮

前立委鄭麗文今日接受媒體人王淺秋訪問。（千秋萬世節目提供）

2025/09/22 10:32

〔記者林哲遠／台北報導〕國民黨主席選舉將於10月18日舉行，候選人、前立委鄭麗文今日受訪時稱，希望國民黨不要淪為第二個民進黨，被人頭黨員所佔據。她也呼籲黨中央，在全台各縣市舉辦政見發表會，讓黨魁候選人能直接向黨員報告，鼓勵黨員自主選擇，而非聽從「人頭大戶」的指揮。

針對人頭黨員爭議，鄭麗文表示，希望國民黨不要淪為第二個民進黨，人頭黨員歸屬地方派系，所以每次民進黨內選舉都是看哪個派系的黨員多；反觀，國民黨是百年大黨，一直有資深對黨忠誠的自主性黨員，包含黃復興、入黨超過40年的先進。

鄭麗文直言，不可諱言地，黨主席選舉登記延後兩週，黨員的繳費時間也被延後，也引起非常多的揣測跟傳言，是不是多了這兩週的時間，是要幫人頭黨員繳黨費？國民黨內不是沒有「人頭大戶」，但她相信黨的未來並非少數「人頭大戶」可以決定的，也是她要親自走訪中南部的原因。

鄭麗文建議，國民黨中央這次舉辦選務，可以在全台每個縣市都辦政見發表會讓黨主席候選人都能面對、尊重黨員，直接向黨員報告，讓他們有參與感，而非只是象徵性地辦幾場發表會，應該是到各縣市去辦，鼓勵自主性黨員透過獨立思考來判斷，選擇出真正適合的主席候選人，而不是聽從「人頭大戶」的指揮。

