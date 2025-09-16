柯文哲出庭不小心自證收錢！ 張益贍笑虧「1方法」可以無罪......

前台北市長柯文哲16日下午到台北地院，場外聲援的「小草」支持者列隊歡迎。（記者廖振輝攝）

2025/09/16 23:49

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台北地院週二（16日）續審前台北市長柯文哲涉京華城及政治獻金弊案。針對檢方指控侵占政治獻金，柯文哲庭上竟稱捐給他的錢，他就是所有權人，「我去侵占自己的錢幹嘛？」對此，曾為阿北幕僚的名嘴張益贍吐槽，柯文哲根本就是在自證犯罪，除非他是皇帝，下個「罪己詔」就可了事，可惜生錯時代了。

張益贍16日晚間在臉書發文，「柯文哲今日在北院表示，捐給他的錢，他就是所有權人，『我侵占我的錢幹嘛？』現在連柯本人都自證收錢！雖然自己認為無罪，但法律會跟『無視人間律法』的柯文哲說：如果捐給你的目的，是因為你是侯選人，所有權人是選民，如果是因為你是民眾黨主席，所有權人是民眾黨黨員，你犯的罪叫『侵佔政治獻金』！」

請繼續往下閱讀...

「如果捐給你的目的是為了你設立基金會要做慈善，設立協會做智庫，所有權人是基金會全體董事，是協會會員，你犯的罪叫『公益侵佔罪』！如果捐給你是因為你是台北市長，你犯的罪叫（不）違背職務收賄罪，就是貪污！」

張益贍調侃，「除非你是皇帝，你只要下『罪己詔』（古代君主下發的反省詔書，旨在承認自己的過失）就可以無罪！只可惜，你生錯了時代，生在了『民主法治』的台灣！」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法