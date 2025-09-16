眾望基金會內有柯文哲辦公室 李文宗：分享辦公室的概念

台北地院16日審理前台北市長柯文哲涉公益侵占民眾黨政治獻金、眾望基金會資金等案，傳喚眾望基金會董事長李文宗出庭作證。（記者廖振輝攝）

2025/09/16 16:10

〔記者張文川／台北報導〕台北地院審理前台北市長柯文哲涉公益侵占民眾黨政治獻金、眾望基金會資金等案，今傳喚眾望基金會董事長、同案被告李文宗作證，檢察官質疑為何眾望租的3層樓150坪辦公室，2樓是柯文哲辦公室、3樓是民眾黨智庫新故鄉協會？李文宗證稱這是「分享辦公室」的概念，柯文哲選後有捐200萬元政治獻金剩餘款給眾望基金會，李認為這是租金。

李文宗被列為柯文哲涉收受威京集團主席沈慶京賄賂210萬元的共犯，求刑10年；公益侵占民眾黨政治獻金6234萬餘元，求刑5年；挪用眾望基金會827萬餘元，用於支付周榆修等13名民眾黨黨工的薪水，依背信罪嫌求刑2年4月。他被羈押11個月，今年7月21日獲裁定2000萬元交保。

李文宗證稱，他是眾望基金會的發起人，創辦時就擔任董事長兼執行長迄今，眾望的員工名單、薪資是時任眾望基金會主任周榆修拿名單給他，他照單全收，他只向周說「這很好啊」；但上週周榆修作證時說自己只是簽勞動契約的受僱者，不清楚眾望的人事、薪資，二人說詞矛盾。

檢察官陳思荔提示柯文哲傳給民眾黨財務長梁秀菊的訊息「（民眾黨）社發部的錢可以由眾望支出」，李文宗答稱他沒有被告知，他對此沒有印象。

被問到眾望基金會承租的北市南京東路二段3樓層會址配置，為何是1樓眾望、2樓柯文哲辦公室、3樓新故鄉協會？李文宗答稱，眾望自身的編制約5到10人，150坪每月租金大約27萬至28萬，原本規劃要做全國性的基金會，但後來也沒有別的選擇，後來也變滿擠的。

檢方問眾望內為何會有柯辦？李文宗說「我不知道怎麼回答」，有時間序的問題，柯承諾說總統大選後，會捐政治獻金剩餘款捐200萬元，後來也確實有捐，李認為這算是柯辦的租金；新故鄉協會與眾望間沒有關係，他在大選期間兼任過新故鄉的出納，但沒參與新故鄉的運作與募款；3層樓的空間配置，是分享辦公室的概念。

李文宗說，新故鄉協會行政部主任孫鳳群存入新故鄉的800萬元，是柯文哲隨行秘書「橘子」許芷瑜交給他和李文娟，他們兄妹再轉交給孫鳳群，錢的來源「橘子不會跟我們說這些」。

李文宗說，眾望一開始是朝向由柯文哲擔任董事長的方向規畫，是依柯文哲的指示設立，原本要申請全國性的基金會，但得知全國基金會要有3000萬元資金，才轉而向台北市府申設只須1000萬元的地方級基金會，他努力募款只募到850萬元，柯文哲捐了150萬元才完成設立，他有向柯回報申設進度。

李文宗說，眾望財務由他負責，編制上沒有財務長，董事長最大，李文娟是他的助理，幫忙整理單據、出納付錢；檢方指出，眾望人事費佔基金會支出的6成、房租佔3成，實際用於公益僅占1成，被北市社會局糾正，李說他知道被糾正，當時沒注意到這問題。

