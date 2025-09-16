侯友宜：財劃法要明確分權、345億盡速分配

新北市長侯友宜表示，財劃法分配後中央與地方權責必須劃分清楚，目前尚有345億元未分配，應依財劃法精神趕快分配，以利市政推動。（記者羅國嘉攝）

2025/09/16 14:14

〔記者羅國嘉／新北報導〕淡江大橋今（15）日完成「閉合節塊」合龍儀式，但針對新版財政收支劃分法修法，總統賴清德致詞時說，未來地方政府須承擔更多責任。對此，新北市長侯友宜受訪表示，財劃法分配後中央與地方權責必須劃分清楚，目前尚有345億元未分配，應依財劃法精神趕快分配，以利市政推動。另他也重申，面對中國主張台灣主權，「中華民國就是我們的國家，台澎金馬是我們的家」，呼籲國人團結守護家園。

侯友宜指出，財劃法分配後，他多次向行政院反映，在有權有責的單位裡面要把權責劃分清楚，哪些屬於地方事務、哪些是中央事務，權責與分配本是一體兩面。目前尚有345億元未分配，應依財劃法精神趕快分配下來，讓地方推動市政有明確依據，「大家一起努力」。

請繼續往下閱讀...

對於賴清德承諾會代表政府機關，中央會持續支持新北建設，侯友宜回應，中央與地方本就該攜手面對國家發展和市政建設。以淡江大橋為例，預算由中央與地方共同挹注，地方挹注3分之1。同時，新北市也全力推進周邊配套，如沙崙路、中正路二段改善、微型轉運站建設，以及淡海輕軌二期、八里輕軌等工程。他強調，不只是橋體本身，周邊環境改善更需地方承擔責任，「中央與地方一起努力，新北好，台灣就會更好」。

另針對中國引用《開羅宣言》等文件宣稱說日本已經把台灣主權歸還給中國。侯友宜重申，「國人都很清楚，中華民國就是我們的國家，台澎金馬是我們的家。不管外界怎麼評論，我相信國人一定會凝聚力量，捍衛中華民國，守護台澎金馬。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法