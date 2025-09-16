為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    侯友宜：財劃法要明確分權、345億盡速分配

    新北市長侯友宜表示，財劃法分配後中央與地方權責必須劃分清楚，目前尚有345億元未分配，應依財劃法精神趕快分配，以利市政推動。（記者羅國嘉攝）

    新北市長侯友宜表示，財劃法分配後中央與地方權責必須劃分清楚，目前尚有345億元未分配，應依財劃法精神趕快分配，以利市政推動。（記者羅國嘉攝）

    2025/09/16 14:14

    〔記者羅國嘉／新北報導〕淡江大橋今（15）日完成「閉合節塊」合龍儀式，但針對新版財政收支劃分法修法，總統賴清德致詞時說，未來地方政府須承擔更多責任。對此，新北市長侯友宜受訪表示，財劃法分配後中央與地方權責必須劃分清楚，目前尚有345億元未分配，應依財劃法精神趕快分配，以利市政推動。另他也重申，面對中國主張台灣主權，「中華民國就是我們的國家，台澎金馬是我們的家」，呼籲國人團結守護家園。

    侯友宜指出，財劃法分配後，他多次向行政院反映，在有權有責的單位裡面要把權責劃分清楚，哪些屬於地方事務、哪些是中央事務，權責與分配本是一體兩面。目前尚有345億元未分配，應依財劃法精神趕快分配下來，讓地方推動市政有明確依據，「大家一起努力」。

    對於賴清德承諾會代表政府機關，中央會持續支持新北建設，侯友宜回應，中央與地方本就該攜手面對國家發展和市政建設。以淡江大橋為例，預算由中央與地方共同挹注，地方挹注3分之1。同時，新北市也全力推進周邊配套，如沙崙路、中正路二段改善、微型轉運站建設，以及淡海輕軌二期、八里輕軌等工程。他強調，不只是橋體本身，周邊環境改善更需地方承擔責任，「中央與地方一起努力，新北好，台灣就會更好」。

    另針對中國引用《開羅宣言》等文件宣稱說日本已經把台灣主權歸還給中國。侯友宜重申，「國人都很清楚，中華民國就是我們的國家，台澎金馬是我們的家。不管外界怎麼評論，我相信國人一定會凝聚力量，捍衛中華民國，守護台澎金馬。」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播