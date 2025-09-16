財劃法出包 民進黨點名4藍委：誰闖的禍誰負責！

民進黨今點名，財劃法出包，闖禍的是國民黨立委陳玉珍、傅崐萁、林思銘、王鴻薇，誰闖的禍，誰就該負責！（圖由民進黨提供）

2025/09/16 11:28

〔記者陳昀／台北報導〕藍白立委去年聯手通過的「財政收支劃分法修正案」近來發現公式計算錯誤，卓揆表態由立院自行負責，藍營對此反彈。民進黨今點名，財劃法出包，闖禍的是國民黨立委陳玉珍、傅崐萁、林思銘、王鴻薇，證據清清楚楚，責任一目了然，「冤有頭、債有主，誰闖的禍，誰就該負責！」

民進黨指出，台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕等國民黨縣市長東扯西扯，就是不敢向闖禍的立委究責！冤有頭、債有主，民進黨就再一次清楚的講出是誰闖禍。首先是去年11月6日，陳玉珍主持立法院財政委員會，只用了僅僅「3分鐘」就讓財劃法「闖關」出委員會，完全沒有討論、更沒有仔細審查！難怪法案漏洞百出。

請繼續往下閱讀...

民進黨接著點名，闖禍的還有國民黨立委傅崐萁、林思銘、王鴻薇，去年12月20日，財劃法準備在立法院院會進行二讀、三讀表決前，國民黨團才突然拋出「再修正動議」，未經思考就草率提出的條文，導致算式「直接寫錯」害慘離島及農業縣市，民進黨立委勸也勸不聽，還是被強行表決通過。

民進黨強調，這些國民黨立委闖的禍，可不是什麼小瑕疵。他們闖的禍，讓中央被地方多拿走4165億元，地方政府拿了錢卻不必做事；他們闖的禍，讓政府依法有多達345億元「完全無法分配」而平白浪費掉；他們闖的禍，讓城鄉差距越來越大，對南部、離島民眾不公平！財劃法爛攤子，證據清清楚楚，責任一目瞭然，「冤有頭，債有主，誰闖的禍，誰就該負責！」

