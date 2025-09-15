「守環行動」遭出征 苗博雅：大衛對抗巨人哥利亞 壓力非常大

苗博雅表示，守環行動不是藍綠對決的政治操作，而是基於最草根的力量發出的最草根的聲音。（記者何玉華攝）

2025/09/15 14:13

〔記者何玉華／台北報導〕台北市政府上週六凌晨進行拆除公館圓環前的公車地下道封填，週五晚間民團發起「守環行動：圓環大走讀」活動，因凌晨封填執行時，民眾與警方一度發生衝突，導致出席走讀活動的議員社會民主黨議員苗博雅、民眾黨議員張志豪以及部分民團及學生，近日都在網路言論中遭到圍剿；苗博雅今（15）日受訪時表示，這不是藍綠對決，而是最草根的力量發出的最草根的聲音來對抗一個蠻橫的政府，就像聖經裡面大衛對抗巨人哥利亞的故事一樣，壓力非常大。

對於張志豪被抨擊跟苗博雅站在一起，苗博雅表示，「活動不是苗博雅主辦」，她跟張志豪都是受到民間交通安全團體的邀請，善盡民意代表的職責，「國內的政治氛圍竟然變成跨黨派的人不能針對同一個民生議題發聲嗎？」在國防、外交上，藍綠可能有不同；但在民生上，應該是可以跨黨派合作。匿名側翼網軍在網路上只要看到不同黨派的發言就拼命地罵，這對台灣民眾的福祉完全沒有幫助，而是有害的。

苗博雅為張志豪加油，她說，很能體會張的心情跟困境；他們的初衷很簡單，都是在地的議員，在整個過程中發出在地的民眾聲音，不希望有任何的政黨，尤其是國民黨跟一些藍軍，一直想把這件事情黨派化、政治化，「張志豪、苗博雅都可以同時為這個議題發聲，已經證明這不是一個藍綠對決的政治操作，而是基於最草根的力量發出的最草根的聲音」。

而對於公民團體、學生遭到匿名謾罵，苗博雅說，發出人民的聲音來對抗一個蠻橫的政府，就像聖經裡面大衛對抗巨人哥利亞的故事一樣，巨人的力量當然很強大，而且還進化到有相當多的網路行銷公關公司在帶風向，還有相當多的假資訊跟謠言在四處流竄，但她相信，覺醒的民眾會越來越多。

她說，912當天7點到9點半之間的「守環行動」，上台發言的民眾跟參與者都保持著相當理性的態度，對交通議題也都有自己的論述，並不是憑著網路上的隻字片語就到現場參加，這些人都是台灣關於交通安全意識覺醒的最重要的先行者。台灣的交通安全問題非常嚴重，台灣是有2350萬人口，可是每一年卻有超過3000人因為交通事故不幸失去寶貴的生命，這在任何先進國家都是不可接受的數字。

苗博雅說，站出來支持交通安全是一個不分顏色、黨派的事實，因為交通事故發生的時候，不會區分你是哪一個政黨的支持者；她鼓勵這些公民朋友，雖然現在在鋒頭上，「大衛對抗巨人哥利亞，巨人還擊時，當然是壓力非常的大」，但必須相信民主國家公民的智慧，只要持之以恆往對的方向走，總有一天一定會喚醒交通安全的意識。

