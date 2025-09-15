藍綠為普發5萬激烈攻防 盧秀燕明確回應了

藍綠為普發5萬激烈攻防，盧秀燕回應了。（記者蘇孟娟攝）

2025/09/15 12:29

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中議會藍綠黨團今為普發5萬提案包圍台中市長盧秀燕，藍綠在盧秀燕前激烈攻防，綠營直指，盧上任6年迄今賣地逾1064億，加上超收等，台中絕對有餘力普發5萬；盧秀燕今終針對普發5萬首發聲，她說，台中一年預算規模約2千億，普發5萬約需1400億，部分議員主張「從2千億拿總預算7成普發現金」，市政將只剩3成預算，普發現金「可能要思考一下」。

民進黨台中市議會黨團提案中市普發5萬，民進黨團指出，台中去年歲入減歲出賸餘億元，且盧秀燕上任7年累積超徵逾200億元，賣地收入更高達1064億元，加上未來財劃法可年增至少288億，總計逾千億，台中市286萬人，要求普發5萬，約需1400億，台中絕對有餘裕還錢於民；今議會藍綠黨團在議會激烈攻防，相關提案順利交付委員會審查。

盧秀燕則首度針對台中普發5萬正面回應，她指，台中市每年預算規模約2千億左右，普發5萬要1400億，從2千億拿1千多億，市政預算只剩3成，孩子的教育經費、老人健保補、雙十公車等，將排擠地方建設。

她強調，市府1年預算約2千億，部分議員卻主張要拿7成、1400億普發現金，「可能要思考一下」。

