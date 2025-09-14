為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    外交不必全依賴中央 澳洲智庫肯定高雄城市外交走在最前線

    高雄拓展城市外交成果豋上澳洲智庫專欄，正面評價高雄透過城市締盟、教育等多元互動模式，走在城市外交最前線。（行國處提供）

    2025/09/14 08:46

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市行政暨國際處引述，澳洲智庫「洛伊國際政策研究所（Lowy Institute）」旗下國際事務評論專欄解讀者 （The Interpreter）文章，在「Taiwan’s diplomacy doesn’t have to come from the government」（台灣外交不必全依賴中央政府）一文中，提及高雄積極推動多元城市外交的成果，評價高雄「走在最前線」。

    行國處長張硯卿指出，非常榮幸高雄城市外交的努力被國際看見，高雄作為台灣主要城市之一，市府團隊將持續積極與國際發展多元實質合作，從高雄出發，連結台灣與世界。

    行國處彙整專欄觀點，指出高雄與國際城市締盟，緊密結合國際教育、運動交流及舉辦大型國際城市活動，不斷提醒世界「台灣的存在」，評論高雄「走在最前線」。

    專欄提及高雄以「城市對城市」方式強化國際交流，透過與法國、日本、印度等駐台機構合作舉辦國際活動，包含法國生活節在高雄、台日大港水果祭、印度排燈節及泰國文化節，讓市民近距離體驗國際交流；同時還與國際教育緊密結合，目前有43個姐妹市及友好夥伴城市、220 所姐妹校，展現城市軟實力的豐沛能量。

    多元領域並重的國際交流包括高雄與日本青森縣、陸奧市、北九州市簽署城市合作協定，北九州市運動部門更與高雄另外簽署「馬拉松友好交流備忘錄」，日本青森縣陸奧市府更首度派遣職員駐點高雄，促進在產業、觀光的實質合作。

    專欄認為，地方政府擁有很大的行動空間，高雄透過城市合作突破傳統外交限制，人與人的互動連結影響深遠，每個直接連結都有助於台灣突破外交孤立。

