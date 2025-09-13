為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    嘉縣Youbike逾5成站點每日平均使用未達10人次 審計室要求改善

    嘉義縣去年7月設置第一期YouBike公共自行車以來，嘉縣審計室統計分析，發現部分租賃站使用率偏低，或有無車可借、無位可還情形，要求縣府檢討改善。（記者林宜樟攝）

    嘉義縣去年7月設置第一期YouBike公共自行車以來，嘉縣審計室統計分析，發現部分租賃站使用率偏低，或有無車可借、無位可還情形，要求縣府檢討改善。（記者林宜樟攝）

    2025/09/13 18:27

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣府推動設置YouBike公共自行車，第一期去年7月在朴子市、太保市、民雄鄉、水上鄉及中埔鄉完成設置，將進行第二期計畫擴大服務區域，但嘉義縣審計室統計分析，第一期部分租賃站使用率偏低，或有無車可借、無位可還情形，要求縣府檢討改善，並運用大數據資料，評估增設站點妥適性，增進營運效益。

    縣府委託微笑單車公司辦理「嘉義縣公共自行車租賃系統建置及營運管理」計畫，第一期已完成設置130站，提供1000輛自行車，第二期規劃在東石鄉、布袋鎮、義竹鄉、鹿草鄉、六腳鄉、新港鄉、溪口鄉、大林鎮、梅山鄉、竹崎鄉及番路鄉設置，預估增設100站及新增700輛。

    嘉義縣審計室報告指出，經統計分析，第一期建置計畫各站點營運情形，發現逾5成站點每日平均使用次數未達10人次，第二期將設置的鄉鎮，人口數均未達3萬5000人，建議縣府未來除以民眾生活、通勤及通學優先考量，應研議運用大數據資料，結合縣內發展區域及觀光景點等進行設置，如規劃在串聯東石鄉至六腳鄉的朴子溪自行車道設站，改善公共運輸服務及提升營運管理經營成效。

    縣府建設處長郭良江表示，各租賃站點啟用時間不同，民眾需時間養成使用習慣，已請廠商每月評估各站使用效益，後續將針對使用效益較低的站位召開檢討改善會議，研議改善策略或調整設站位置，發揮效益。

    嘉義縣文化觀光局副局長宗金蘋說，嘉義縣自行車道多為舊鐵道改建，行經路線多為田園，以運動休閒為主，YouBike站點以通勤及結合大眾運輸站為主，是否共串結合，仍需考量，並有專用道設置及用地取得等問題要解決。

    審計報告也指出，部分公共自行車租賃站建置地點影響通行空間，違反人行道最小淨寬規定，應檢討改善；郭良江說，影響通行空間站點為民雄鄉大學興農路口站，已完成改善。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播