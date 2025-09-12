為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    54％國人不滿意在柯文哲案表現 北檢：善盡舉證責任

    台北地檢署。（資料照）

    2025/09/12 19:54

    〔記者王定傳／台北報導〕台灣民意基金會今發表「國人對柯文哲案的相關態度」即時民調，顯示過半數（54%）國人不滿意北檢偵辦柯文哲案整體表現。台北地檢署表示，檢察官依法偵辦，並在公開法庭善盡舉證責任，接受被告與辯護人檢視，進行法律上攻防，至於犯罪成立與否，應由法院依法獨立審酌判斷。

    北檢表示，本案檢察官均秉持「依據證據、查明事實、勿枉勿縱」的客觀中立態度，依法偵辦，並在公開法庭善盡舉證責任，接受被告與辯護人檢視，進行法律上攻防，至於犯罪成立與否，應由法院依法獨立審酌判斷。

    基金會報告指出，詢問「一般說來，您對台北地檢署偵辦柯文哲案的整體表現，滿不滿意？」結果發現，54%不滿意（28.8%不太滿意、25.2%一點也不滿意）、26.8%滿意（5.4%非常滿意、21.4%還算滿意）、12.8%沒意見、6.4%不知道或拒答。

    本次調查由台灣民意基金會委託山水民意研究公司執行，負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析；對象以全國為範圍的20歲以上成年人，抽樣方法為市話70%與手機30%並用的雙底冊抽樣，在9月8-10日電訪3天，有效樣本1077人，誤差在95%信心水準下約正負2.99個百分點。

