    首頁　>　政治

    鄭照新稱財劃法修法「小瑕疵」 周軒反擊：立法錯誤不是小問題

    周軒今發文表示，剛剛台中市副市長鄭照新（見圖）對外表示，財劃法公式錯誤是「小瑕疵」，大家不要太把焦點放在這裡。「我說真的，立法錯誤，怎麼會是『小瑕疵』？立法委員修法不認真，怎麼會是『小瑕疵』？」。（市府提供）

    周軒今發文表示，剛剛台中市副市長鄭照新（見圖）對外表示，財劃法公式錯誤是「小瑕疵」，大家不要太把焦點放在這裡。「我說真的，立法錯誤，怎麼會是『小瑕疵』？立法委員修法不認真，怎麼會是『小瑕疵』？」。（市府提供）

    2025/09/11 14:42

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕藍白立委強推新版《財政收支劃分法》，卻因條文規定的計算公式設計出包，造成多個縣市拿到的統籌分配款項反而比原本的少。台中市副市長鄭照新稍早接受媒體採訪回應提到「社會焦點過於集中在公式小瑕疵等問題上」，對此，政治工作者周軒痛斥，「我說真的，立法錯誤，怎麼會是『小瑕疵』？」

    周軒今發文表示，剛剛台中市副市長鄭照新對外表示，財劃法公式錯誤是「小瑕疵」，大家不要太把焦點放在這裡，但立法委員修法不認真，怎麼會是小瑕疵？立法委員在立法院討論出來的法律，是全台灣兩千三百萬人都要遵守的，差一個字可能就是一個台灣人要不要坐牢的差別，何況是寫死在法條裡，財政部要依法算出每個縣市可以拿到多少錢的公式？

    周軒直指，「君不見光是一個分母寫錯，就讓近一半的縣市拿不到該拿的錢？離島更是叫苦連天？如果真的是小瑕疵，昨天為什麼盧秀燕要跟15個國民黨執政縣市的首長來台北開記者會？國民黨如果還是這種態度，沒有辦法解決問題的。」

    熱門推播