顏寬恒被控貪污案 二審上午10點宣判

國民黨立委顏寬恒被控貪污等案，二審預計今天上午10時宣判，圖為他於今年7月出庭場景。（記者張瑞楨攝）

2025/09/11 07:54

〔記者張瑞楨／台中報導〕國民黨台中市第二選區立委顏寬恒，被台中地檢署起訴指控，詐領助理費觸犯貪污罪、假買賣沙鹿莊園豪宅觸犯偽造文書罪等，台中地方法院一審於去年7月，依貪污罪（共同犯利用職務機會詐取財物罪）判處顏7年10月徒刑、褫奪公權3年，犯罪所得108萬餘元沒收，另依偽造文書罪（共同犯使公務員登載不實罪）判刑6月，可易科罰金，顏寬恒等被告與台中地檢署都上訴二審，高等法院台中分院預計今天（11日）上午10時二審宣判。

顏寬恒昨天（10日）則是通知媒體，他將於宣判之後，到高等法院台中分院大門前，親自向記者回應二審判決結果。

上述被控貪污、假買賣莊園豪宅的偽造文書案，中檢2023年4月起訴，一審去年（2024年）7月判決，此案從起訴至今天二審判決，已經歷經2年餘，這段期間並經藍白立委聯手惡性修法、大罷免等政治紛擾，此案也一再被討論並引發輿論關注。

顏寬恒本人則是一再喊冤，並質疑檢方起訴與一審判決，是政治凌駕司法、迫害，他在今年7月10日最終辯論庭時，還一度激動說，包括假買賣豪宅與貪污助理費，他都沒有做，既然沒做，又要如何自證清白？

顏寬恒還在法庭中強調，自己是因父親（顏清標）的「社會印象」，導致媒體對他抹黑造謠，因為自己的「出身背景」，導致抹黑攻擊從未停止過，他才想賣掉房子，賣房與聘林當助理都是真實，希望司法能公平審判。

