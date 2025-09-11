批蔣萬安「假裝被害者」 顏若芳：修法拍手叫好，出問題裝無辜

顏若芳批評，爛法的始作俑者就是國民黨加上民眾黨，而蔣萬安還好意思開記者會，呼籲藍營市長「不要再假裝自己是受害者」。（資料照）

2025/09/11 07:58

〔即時新聞／綜合報導〕在野15縣市長8日北上舉行「十五縣市站出來！捍衛地方補助」記者會，台北市長蔣萬安致詞時聲稱要「地方包圍中央」，不要處處受制於中央、看中央的臉色。台北市議員顏若芳對此批評，爛法的始作俑者就是國民黨加上民眾黨，而蔣萬安還好意思開記者會，呼籲藍營市長「不要再假裝自己是受害者」。

顏若芳質疑蔣萬安：「請問當初修法時，誰聯手火速通過這部漏洞百出的財劃法？誰把行政院的覆議案硬生生擋下來？現在錢分不下去，數百億元卡住，是誰造成的？」顏若芳提到，條文公式設計錯誤，導致超過300億元統籌分配稅款無法分完；序位分數計算方式不清楚、沒公開公式，分配機制根本黑箱操作；鄉鎮市分配標準一片空白，只寫「參酌人事費及建設需求」，完全沒明確規範，爛法的始作俑者就是國民黨和民眾黨。

顏若芳批評，蔣萬安現在站出來說要面對問題，當初蔣有面對問題嗎？當初修法草案在立法院衝刺過關的時候，蔣萬安在哪？突然跳出來「地方要包圍中央」、「少一點口水，多一點辦法」，顏表示：「我們當然也要面對問題，但不是幫你們擦屁股、收爛攤！」

顏若芳強調，藍白你們倉促立法、程序瑕疵、內容不明，現在出事了，才來演一齣「地方受害者」的戲，是不是太假？並反問蔣萬安：「如果蔣市長你真的想幫台北市爭取財源，請先回答，你是否承認這部爛法，是你們藍白不聽行政院勸告，為己私而犯下的錯誤？」

顏若芳指出，當初藍白在立院種下的錯誤，現在全台地方政府、包括台北市民都在承擔後果，「請不要再假裝自己是被害者，當初修法你們拍手叫好，現在出問題卻裝無辜，台北市民看得很清楚」。

