    政治

    柯文哲涉貪案今再開庭 民眾黨秘書長周榆修為自己薪水作證

    民眾黨秘書長周榆修。（資料照）

    2025/09/11 05:44

    〔記者張文川／台北報導〕前台北市長、前民眾黨主席柯文哲被控涉京華城收賄、圖利、公益侵占、背信等案，台北地院審理進度進展到挪用眾望基金會資金，支付柯競選總部員工薪資的背信罪部分，今傳喚民眾黨秘書長周榆修、民眾黨工李婉萱作證，到庭被告包括柯文哲、眾望基金董事長李文宗、木可公關公司負責人李文娟。

    柯文哲、李文宗被控涉嫌挪用眾望基金會827萬捐款，支付時任該基金會主任周榆修、戴于文等13名員工的薪水，周榆修月薪高達12萬，基金會還曾因人事費過高，被北市社會局糾正。

    檢調查出，周榆修等人的實際工作內容，是處理柯總統選舉及後續黨務活動，李婉萱曾身兼柯總統競選總部員工、木可公關公司員工雙重身分，卻支領眾望基金會的薪水。北檢依背信罪嫌起訴主事者柯文哲、李文宗。

    柯文哲等人聲請傳喚周榆修、李婉萱，合議庭排定今天傳周、李作證，詰問內容除了背信罪，也將觸及柯與李文宗兄妹涉及的公益侵占罪；此外，李文宗將於9月16日作證，李文娟將在9月23日作證。

    背信罪是柯文哲被訴4項罪名中，最輕的一件，法定刑度為5年以下；京華城案所涉的違背職務行為收賄罪，刑度為10年以上、最重可判無期徒刑，主管事務圖利罪為5年以上之罪；柯涉侵占民眾黨政治獻金的公益侵占罪，可判1年以上、7年以下。

