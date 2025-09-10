批中央集錢杯葛地方施政 盧秀燕：放下砍補助款和分配款屠刀

台中市長盧秀燕。（記者劉宛琳攝）

2025/09/10 15:19

〔記者劉宛琳／台北報導〕在野15縣市長今天北上舉行「十五縣市站出來！捍衛地方補助」記者會，台中市長盧秀燕致詞時批評中央不應該集權、集錢，藉著補助然後杯葛各縣市政府的施政，這是不道德的；呼籲中央政府以民為本，「放下大砍地方政府補助款和分配款的屠刀 」。

盧秀燕表示，她要誠懇地呼籲，中央政府要以民為本、以民為念，和全台灣22個地方政府建立良好的夥伴關係，顧名聲、拼經濟、做建設。可是現在的中央政府卻藉著補助地方預算的生死大權，修理刁難各地方縣市，大砍各地方縣市政府的補助款，因為已經影響到地方施政，所以為了地方民眾的權益和建設，我們必須要挺身而出，否則有愧於地方的民眾，「我們希望中央政府要放下屠刀，放下大砍地方政府補助款和分配款的屠刀 」。

盧秀燕表示，盼中央依立法精神和公式，公開透明比照過去補助地方經費，不要忘記，中央政府這些稅收都是來自於全國各縣市民眾的繳納，中央不應該要集權、集錢，藉著補助然後杯葛各縣市政府的施政，這是不道德的。她要再提醒中央政府 ，地方施政做得好，中央才會好，國家才會好，大家一起努力。

