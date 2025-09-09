盧秀燕邀藍白首長爭補助 賴瑞隆籲檢視新版財劃法修法才是正辦

民進黨立委賴瑞隆呼籲朝野好好重新檢視修法才是正辦，否則將造成台灣財政上的大災難。（資料照）

2025/09/09 17:16

〔記者謝君臨／台北報導〕新版「財政收支劃分法」分配公式矛盾，導致逾300億元統籌分配款無法完成分配。台中市長盧秀燕今邀集16位藍白縣市首長齊聚台北市開記者會，向中央爭取實質補助。對此，民進黨立委賴瑞隆強調，當初藍白立委在最後半小時黑箱、倉促提出修正動議，事先也沒和中央、地方政府溝通討論，導致現在出現很多問題，呼籲朝野好好重新檢視修法才是正辦，否則將造成台灣財政上的大災難。

賴瑞隆表示，新版財劃法有三大問題，第一，原先財劃法經過20年無法修法，是因為和地方政府之間的溝通協調，需花費相當大的工作，但藍白國會多數只想把中央的錢分到地方，沒有和地方政府充分溝通就直接強行通過。印象中，最後提出的修正動議，甚至連行政機關都沒看過，才導致各縣市計算公平性等諸多問題。

賴瑞隆指出，其次，通過的版本也沒有和中央政府溝通，過去不管是預算或財劃相關部分，一定會和主計單位、財政單位充分溝通，他們也會協助試算，精準找出問題，但當時藍白立委急於強行通過，完全不聽行政機關的意見；且行政院提出覆議時，也清楚說明有一些縣市分配有誤，藍白立委也不聽即強行否決，若能重新檢討，就有機會把錯誤給補回來，大幅減少這些狀況。

賴瑞隆說，第三，藍白立委強行通過的財劃法，就是一個重北輕南、重藍輕綠的惡意修法，是政治目的非常強的修法，以暴力碾壓方式，把國家財源直接分配到藍營執政的北部縣市，這是另一層次的不公平，才會出現台北、高雄之間的統籌分配款從200億擴大到400億，南部幾乎都成為重災區。

「不要再本末倒置！」賴瑞隆強調，根本問題在於藍白掌握國會多數後，搶權又搶錢，才會導致現在問題一堆，連離島、雲林等縣市都受到影響。他認為，根本解決之道，朝野應該要好好坐下來，重新檢討整個財劃法，這才是正辦，如果繼續這樣執行下去的話，只會造成台灣財政上的大災難。

